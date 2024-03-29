文策院攜手翔英融創 會面日本製作公司簽署MOU

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（中央社記者王寶兒台北29日電）文策院及翔英融創代表今天與日本株式會社YTE、日本電影製作發行公司 Asmik Ace代表在日本東京會面，並簽署合作備忘錄，規劃將透過組成製作委員會，推動台灣原創IP國際化。

株式會社YTE在1970年成立，專注於製作多元娛樂內容，並投資包含動畫在內的影像作品，例如「伊藤潤二驚選集」、「小書痴的下剋上」、「前進吧！登山少女」等；Asmik Ace 則是成立將滿40年的日本電影娛樂製作與發行公司，作品領域包含電影、動畫及電玩遊戲，如「犬王」、「角落小夥伴電影版」等。

翔英融創今天發布新聞稿表示，翔英融創與文化內容策進院文策院今天分別與日本株式會社YTE、Asmik Ace簽署合作備忘錄（MOU），將針對台灣原創IP對接國際市場，投入動畫製作資源、引進產業技術與人才交流等。

此次翔英融創、日本株式會社YTE合作上，文策院透過新聞稿表示，將針對「台灣原創漫畫、動畫作品」投入資源、行銷、技術與人才等不同的專業，由文策院、株式會社YTE及翔英融創共同對潛在動漫作品進行評估討論，並組成製作委員會進行動畫開發，再由株式會社YTE與翔英融創負責動畫籌製工作。

文策院院長盧俊偉表示，文策院作為中介組織，希望扮演促進台灣與日本產業合作的平台角色，期待未來不只有台日合製作品，讓雙方還能邀請更多國際夥伴展開多方產業領域合作。此次透過啟動台日製作委員會模式合資合製，更能增加台灣原創內容的海外市場能見度。

株式會社YTE常務取締役薮下維也表示，合作將為日本觀眾帶來更多精彩的台灣原創動畫作品。Asmik Ace社長牟田口新一郎指出，對台灣原創IP有高度興趣與信心，台日一直是友好合作夥伴，期待能透過合作開發更多令人雀躍、興奮、愉快的動漫作品。（編輯：陳政偉）1130329