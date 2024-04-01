百老匯音樂劇「芝加哥」25週年巡演 7月訪台3地獻藝

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）百老匯音樂劇「芝加哥」（Chicago the Musical）1975年在紐約首演後受到熱烈歡迎，曾拿到6座東尼獎，這齣集幽默、諷刺與性感於一身的美式經典音樂劇，暑假起將在高雄、台中、台北3地巡演。

根據聯合數位文創發布的新聞資料，音樂劇「芝加哥」曾拿過包括6座美國劇場界最高榮譽東尼獎、2項英國奧利弗獎及葛萊美獎「最佳音樂劇專輯」的榮耀。《芝加哥》至今巡迴全球36個國家、500座城市，累計超過3萬場演出，全球票房突破16億美元。

不同於多數音樂劇以愛情史詩、溫馨小品或奮鬥故事為題材，「芝加哥」改編自美國1920年代真實發生的謀殺案件，以達拉斯．沃特金斯（Dallas Watkins）的紀實報導為藍本，將為愛行凶的女殺人犯與詭計多端的辯護律師設為故事主角，以一首首歌舞訴說他們如何爭名奪利、操弄社會輿論以及擺脫罪責。

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「芝加哥」不僅在情節上反映往昔社會情境，更將20年代風靡一時的爵士樂帶到劇中，成為百老匯少數「爵士」樂風的大型音樂劇製作。全球巡演也堅持保留現場樂隊演奏，讓爵士樂隊置身舞台中心的梯形階梯席，宛如陪審團直視角色間的爾虞我詐、攻守進退，由開演至落幕參與整場演出、十分有戲。

音樂劇「芝加哥」25週年紀念巡演，將於7月24日到7月28日在高雄衛武營國家歌劇院，7月31日到8月4日在台中國家歌劇院，8月7日到8月11日在台北流行音樂中心演出。（編輯：陳仁華）1130401