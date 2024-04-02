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黃勻弦捏麵戲偶作品 3動畫短片26日聯映

2024/4/2 19:19
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（中央社記者王寶兒台北2日電）動畫導演黃勻弦以逐格動畫聞名，因家中經營捏麵人生意，便將動畫結合捏麵戲偶，成為她的獨有風格。誠品電影院今天表示，26日將以「製成一格」為主題，聯映黃勻弦3部作品。

黃勻弦的父親黃興斌是彰化資深手工藝師，跟著家人去廟口擺攤賣捏麵人因此成為黃勻弦常見童年場景，最初開始創作逐格動畫，也是因為想藉此推廣捏麵工藝。她的首部動畫作品為「巴特」，到第2部作品「當 一個人」奪下金馬獎、台北電影節等獎項。

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誠品電影院發布新聞稿表示，26日將連映黃勻弦3大力作，包含「當 一個人」、獲韓國獨立動畫影展觀眾票選獎肯定的「山川壯麗」與探討人心慾望的最新力作「眾生相」，有別於2D、3D動畫精緻的線條描繪，手工捏製的捏麵動畫更添手作的細膩溫度，探討自我認同到面對摯愛消逝等議題。

「當 一個人」以獨居老人的一天訴說面對社會變遷的心靈衝擊，「山川壯麗」以小女孩小山無法言說的抑鬱表現大眾內心尋求認同的渴望，最新創作「眾生相」則是導演送給觀眾的人生提醒，故事中的巨獸為人類慾望的衍生，巨獸肆虐造成世界秩序動盪，以此探討究竟什麼才是人們真正需要的。（編輯：管中維）1130402

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