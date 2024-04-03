國定古蹟林本源園邸牆裂 新北文化局將申請經費修復

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北3日電）花蓮上午發生規模7.2地震全台有感，新北市政府文化局成立專案小組盤點境內文化資產，包括國定古蹟林本源園邸牆壁裂損，另有部分文資建物磚牆掉落，後續將申請經費進行修復。

文化局透過新聞稿表示，逐點現勘新北市境內文化資產，發現包括國定古蹟林本源園邸側門牆壁裂損、市定古蹟鶯歌汪洋居部分紅磚塊掉落、貢寮新社慈仁宮暨奉憲示禁碑的內部柱子油漆脫落。

此外包括歷史建築空軍三重一村、八里樂山園等數處文化資產都有部分受損，已請文資管理單位現場設置各項警戒線及防護措施。

文化局表示，文化資產均為老舊建物，因天然災害影響導致相關構件掉落，專案小組經過現勘並確認建物受損情形後，將開會研議處理方式，也將擬定搶修計畫，向中央申請經費進行修復，以保存文化資產。（編輯：龍柏安）1130403

新北市定古蹟「鶯歌汪洋居」也受花蓮地震影響，建物本體3日有部分紅磚塊掉落，新北市文化局獲報隨即到場設置警示線、三角錐。（新北市文化局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月3日