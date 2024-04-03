更多編輯台推薦新聞：
地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
生活

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌
生活

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌

中央社聲明

中央社聲明

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震
首頁 / 文化

國定古蹟林本源園邸牆裂 新北文化局將申請經費修復

2024/4/3 21:06（4/3 21:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
受花蓮地震影響，國定古蹟「林本源園邸」側門牆壁3日出現裂損情形，新北市文化局緊急成立專案小組現勘，並在周邊拉起封鎖線。（新北市文化局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月3日
受花蓮地震影響，國定古蹟「林本源園邸」側門牆壁3日出現裂損情形，新北市文化局緊急成立專案小組現勘，並在周邊拉起封鎖線。（新北市文化局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北3日電）花蓮上午發生規模7.2地震全台有感，新北市政府文化局成立專案小組盤點境內文化資產，包括國定古蹟林本源園邸牆壁裂損，另有部分文資建物磚牆掉落，後續將申請經費進行修復。

文化局透過新聞稿表示，逐點現勘新北市境內文化資產，發現包括國定古蹟林本源園邸側門牆壁裂損、市定古蹟鶯歌汪洋居部分紅磚塊掉落、貢寮新社慈仁宮暨奉憲示禁碑的內部柱子油漆脫落。

此外包括歷史建築空軍三重一村、八里樂山園等數處文化資產都有部分受損，已請文資管理單位現場設置各項警戒線及防護措施。

文化局表示，文化資產均為老舊建物，因天然災害影響導致相關構件掉落，專案小組經過現勘並確認建物受損情形後，將開會研議處理方式，也將擬定搶修計畫，向中央申請經費進行修復，以保存文化資產。（編輯：龍柏安）1130403

新北市定古蹟「鶯歌汪洋居」也受花蓮地震影響，建物本體3日有部分紅磚塊掉落，新北市文化局獲報隨即到場設置警示線、三角錐。（新北市文化局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月3日
新北市定古蹟「鶯歌汪洋居」也受花蓮地震影響，建物本體3日有部分紅磚塊掉落，新北市文化局獲報隨即到場設置警示線、三角錐。（新北市文化局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月3日
新北市貢寮區新社慈仁宮暨奉憲示禁碑也受花蓮3日強震影響，內部有柱子紅漆脫落，周邊可見掉落碎片。（新北市文化局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月3日
新北市貢寮區新社慈仁宮暨奉憲示禁碑也受花蓮3日強震影響，內部有柱子紅漆脫落，周邊可見掉落碎片。（新北市文化局提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年4月3日
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.10