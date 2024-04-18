鹿港文武廟木構件破損牆面損壞 修復工程4/18開工

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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）被列為彰化縣定古蹟的鹿港文武廟，因木構件破損，牆面屋面也有龜裂損壞情形，中央補助約4600萬元，縣府補助約619萬，公所自籌1858萬元，總計7080萬元，修復工程今天動工。

由彰化縣政府指導、鹿港鎮公所主辦，今天上午於文武廟辦理「縣定古蹟鹿港文武廟修復工程」開工典禮，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏等人與會，祈求工程如期如質完工。

彰化縣政府發布新聞指出，文武廟修復工程總經費約為新台幣7080萬元，文化部文化資產局補助4602萬元，縣府依規定補助款619萬5000元，鹿港鎮公所自籌1858萬5000元，修復工程動工後，修復工期約1080日曆天，預計在民國116年修復完成。

縣府指出，文武廟因年久失修，木構件破損，牆面及屋面也龜裂損壞，工程項目包含建築物木構件結構、牆面、屋面損壞修復及蟻害防治、消防設備改善等，縣府期盼藉由此次修復工程，延續古蹟建築生命週期，讓大家了解古蹟之美。

王惠美表示，縣定古蹟鹿港文武廟建築年歲久遠，於1985年指定為第三級古蹟，2005年頒布文化資產保存法改指定為縣定古蹟，文武廟也是鹿港文開書院，孕育多位舉人、進士，開啟鹿港文風的輝煌時期。鹿港文風鼎盛與文武廟密不可分，因鹿港文武廟為三合一式的傳統文教祭祀空間，以文開書院居左、文祠居中、武廟居右等三個體組成的一大建築群，見證歷史傳承，具有保存價值，被指定為縣定古蹟。

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王惠美指出，縣府透過大數據調查發現，近一年來到彰化遊玩的旅客約有3700萬人次，來到鹿港遊玩的就有1700萬人次，縣府將會持續推動鹿港古蹟景點的點線面連結，包括鹿港老街、國定古蹟鹿港龍山寺、天后宮等一起串連，讓遊客來鹿港能吃得好、玩的好，更能有一趟收穫滿滿的文化之旅。

「鹿港文武廟」包含文祠和武廟2座祠院，一般皆以文武廟稱呼，為清嘉慶16年（1811年）由鹿港海防同知薛氏捐俸祿倡建，並由地方仕紳負責興建，與後續起建的文開書院，文開書院始於道光4年（1824年）鹿港海防同知鄧傳安倡議興建書院，泉廈八郊商紳捐資響應，至道光7年（1827年）完成書院的建築，名為「文開書院」，係為紀念明末儒者沈光文，沈光文，字「文開」而來，併為鹿港之文教重心。（編輯：黃世雅）1130418