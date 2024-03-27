歷史建築社頭劉氏家廟芳山堂修復 預計115年完工

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）屬於歷史建築的彰化社頭劉氏家廟芳山堂因年久失修，彰化縣文化局向中央爭取，獲核定總經費4926萬元，修復屋頂、地坪及木作結構等主體建物，加上蟲蟻防治等工程，預計115年中完工。

根據國家文化資產網資料，社頭劉氏家廟芳山堂是中台灣彰化地區劉姓的特殊堂號，為進入彰化八卦山麓開拓史證，芳山堂存有日治昭和時期洗石子、泥塑、彩畫的代表作，優異的泥塑彩畫棟架，為他處所罕見，而芳山堂三川殿正面泥雕塑精緻，疊斗式木架構及座獅雕塑都具有建築史與技術史價值。

彰化縣文化局今天發布新聞，文化局辦理芳山堂修復工程開工典禮；文化局說明，修復工程在民國111年8月完成規劃設計，112年9月獲核定計畫總經費為新台幣4926萬元，文化部補助3940萬8000元，縣府配合款738萬9000元，家廟所有權人自籌246萬3000元。

文化局指出，劉氏家廟芳山堂約在民國25年興建，70年改建左右護龍，88年曾因921大地震後重修正殿屋頂，99年登錄為彰化縣歷史建築，修復工程重點為屋頂、地坪及木作結構等主體建物，加上蟲蟻防治、環境整頓綠化、強化消防設備等項目。

文化局表示，工期約須450日曆天，預定115年完工，永續保存劉氏家廟芳山堂的建物特色。（編輯：陳政偉）1130327