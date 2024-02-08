太平藍享譽國際 藍染技藝展現921重生力

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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市太平區曾是921地震重災區之一，葉晉玉號召青年到當地救災後駐點協助重建，並為強化就業成立「太平藍」品牌生產客家藍染商品，已有國際知名度，展現地方重生力。

原是大學教師的葉晉玉在921大地震發生後，組織青年工作隊救災，並設中部青年聯絡站，負責協調會勘、人力及物資等工作。

「進到災區真的是難忘」，葉晉玉告訴中央社記者，中部災情嚴重，很多地方道路中斷、滿目瘡痍，近3個月投入救災，讓他不斷思考後續能幫地方什麼。

救災工作告一段落後，葉晉玉駐點家鄉太平頭汴坑地區重建社區，苦思新產業時，意外得知當地有客家藍染的藍草植物，決定擴大種植，發展藍染工藝產業，2008年向政府申請「太平藍香園」多元就業計畫，讓當地受災戶、中高齡婦女與身心障礙者有工作機會，早期以DIY活動與簡單商品為主。

就業計畫2012年結束時，葉晉玉自創「太平藍」品牌，邀藍染工藝師湯文君等協助強化技術、商品設計及培訓相關人才，希望提升品牌能見度。

太平藍專案經理詹雅汶說，早期藍染商品以服飾品為主，因緣際會下與國立台灣工藝研究發展中心合作，透過藍染工藝文史調查得知，客家族群會將藍染帶入生活器具，開始研發不同媒材結合，推出窗簾、時鐘、桌燈及家具等，也將地方文化帶入商品中。

太平藍2015年首次到泰國展出「國際工藝創新展」，此後走出國際，陸續在新加坡、法國及日本等國參展，更獲國外訂單，現已在全台灣及網路有許多通路，希望持續打開國外市場，讓世界看見台灣特色產業文化與價值。

近年太平藍團隊認為染織可再深入連結在地，與太平農民合作，將荔枝、龍眼、枇杷、薑黃、咖啡，甚至要移除的外來種小花蔓澤蘭等作為染色元素。

詹雅汶說，植物染以農作物的修剪農廢材提煉出需要的染液，融合藍染作品加入創新，生產不只環境保護，也增加農民收益。（編輯：李明宗）1130208