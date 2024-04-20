台日文化交流 藝術家曾郁雯以人生三美東京開講

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（中央社記者邱祖胤台北20日電）台日關係友好，透過民間文化交流的力量，持續展現台灣活絡的軟實力，作家、珠寶設計家曾郁雯22日起將在東京舉行3場「匠心．不獨具」講座，以「人生三美」為題分享旅行、珠寶、文學的體驗。

曾郁雯接受中央社記者訪問表示，3場講座談談人生三美，分享旅行、珠寶設計及文學在生活中產生的影響，她特別選12幅攝影作品，朗誦的詩也都和日本有關。曾郁雯說，這次分享的珠寶作品雖然不多，但大部分也都是在日本各地旅行時得到的靈感，非常期待這次的活動能夠得到更多的共鳴，達成台日文化交流的目的。

曾郁雯以這次活動海報的照片「嵐山秋霧」為例，圖中的珠寶作品，靈感正是來自嵐山天龍寺的曹源池，表現出秋天早晨，薄霧輕攏的感覺，遠山近景如秋色織錦，充滿詩情畫意。如此的安排與創意巧思，正是曾郁雯被稱為「珠寶詩人」的原因。

此外，這次藝文沙龍展出12幅攝影作品中，「蜉蝣點燈」是曾郁雯旅行時在輕井澤星野所拍攝。曾郁雯表示，輕井澤星野只有16個的房間，依水而建，每天黃昏之前，工作人員都會划著小船、穿上古老的蓑衣在河上點燈，一盞一盞的燈浮在水面就很像小小的蜉蝣，尤其飄雪時刻，景色絕美，更是令人感動。

曾郁雯台大歷史系畢業，美國寶石學院（G.I.A—G.G）研究寶石專家，也是台灣首位同時獲得佳士得、蘇富比兩大拍賣會青睞的珠寶設計師，曾為多家報章雜誌撰寫專欄，主持過台視「火線聊天室」節目，劇本「天馬茶房」入圍第36屆金馬獎最佳原著劇本。

「匠心．不獨具」台日文化交流藝術沙龍的系列活動，22至24日在台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心舉行，首場講座「美．身──一生一世，貼近心靈的珠寶」談珠寶設計；第2場「美．隨行──光影之旅．旅人眼中的風景」談旅行見聞；第3場「美．隨聽──詩歌朗誦．生命精彩樂章」談文學與生命。（編輯：陳政偉）1130420