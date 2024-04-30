中央書局「週三讀書會」 5/22起開跑

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）由台中市中央書局舉辦的「週三讀書會」將邁入第5屆，今年活動將從5月22日起開跑，每週三晚上7時透過現場和線上與讀者相見，讀書會入場券即日起開賣。

中央書局今天發布新聞稿指出，中央書局的品牌活動「週三讀書會」，始於1927年創立的全台最大漢語書局「中央書局」，2020年原址修復重返後，次年在上善人文基金會董事長詹宏志的推動下，選擇從閱讀開始，透過古典的讀書會形式，重塑人與書店的關係，週三讀書會孕育而生。

今年活動自5月22日起，每週三晚上7時透過現場和線上和讀者相見。7名領讀人28堂課主題推薦書單，包括稀有絕版書，即日起同步在中央書局展出，讀書會入場券並於ACCUPASS活動通平台開賣，5月8日前訂購的讀者可享9折早鳥優惠價。

中學時代常常泡在中央書局的詹宏志說，小時候都曾經在讀書上得到好處，希望年輕人也不要錯過。讀書會舉辦以來，雖歷經疫情，但文學香火未斷，全新的讀書會主題定調在「建構，迎向地方永續的無限可能」，從深化人與在地風土文化關係出發。

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詹宏志表示，單元主題則涵蓋了永續飲食倡議、友善土地關懷、建築城市治理、歷史文學觀察、風土美學體驗及世界文學探索等。

今年的領讀人分別由學者及在地作家龔書章、番紅花、楊双子、楊翠、洪愛珠、詹宏志、葉怡蘭等人領讀，詹宏志說，這次鼓勵所有講者深入淺出，希望講的人放鬆一點，聽的人也放鬆一點，塑造出讀書有樂趣的氛圍，讓讀書更有感染性，也希望這些書對年輕人有用處。（編輯：謝雅竹）1130430