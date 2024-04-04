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北藝中心首推個人語音導覽 華英日3語服務訪客

2024/4/4 11:00
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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）台北表演藝術中心首度推出個人語音導覽，華語版邀金馬影后謝盈萱及建築師龔書章錄製，也推出英語及日語兩種版本，透過導覽認識這座表演藝術中心的建築理念與劇場設計巧思。

被暱稱為「皮蛋豆腐」的北藝中心建築設計採用「3+1」個劇場構思，創造多元使用空間，可容納各種藝術形式表演。受邀錄製導覽的謝盈萱表示，以往都是進劇場演出工作，再熟悉不過，這次以不同的方式「獻聲」劇場，也是首次錄製語音導覽，希望透過聲音帶給參觀的民眾輕鬆自在的感受。

龔書章表示，北藝中心無論在整個表演建築的空間實驗和創造上，還是在面對城市公共生活和環境的積極開放態度，都是重要典範。他希望透過自己對這個建築的理解，用聲音帶著大家走進這個有著多重面向的建築。

根據北藝中心的新聞資料，這次語音導覽也同步推出英語及日語兩種語言版本，遊程內容約90分鐘。個人語音導覽除了聲音的介紹外，還可搭配語音導覽機螢幕上的圖片畫面，更了解建築的設計理念與劇場應用。

北藝中心表示，受到民眾歡迎的「參觀回路」、「專人定時導覽」、「專人團體導覽」及「VR虛擬實境」也將持續開放。（編輯：張雅淨）1130404

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