喜劇結合傳統經典 明華園總團「散戲」4度演出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北23日電）明華園總團經典好戲「散戲」4度加演，編導黃致凱以喜劇手法結合傳統戲曲，講述50年代歌仔戲從華麗到沒落的生態更迭，以現代舞台劇與傳統戲中戲，交織關於歌仔戲的時代悲喜。

根據明華園的新聞資料，「散戲」改編自本土文學作家洪醒夫同名得獎小說改編，在原有的小說骨幹下，黃致凱加入明華園總團家族的生活點滴，豐厚戲劇能量。

這次演員群包括劇中演出「傳統戲」的孫翠鳳、陳昭婷、高玉珊、陳子豪；演出「現代劇」的蘇沄和、邱逸峰、林斌等，透過旋轉舞台，轉出台上台下虛實人生。

明華園總團團長陳勝福表示，「戲」還沒演就要「散」，這個劇名對於傳統劇團來不吉利，可說是超級大禁忌，「但因緣際會，這齣戲得到很多的支持與鼓勵，正如歌仔戲一路走來，經歷最風光的年代，也走過慘澹的歲月，但只要有人愛看，我們就有勇氣繼續走下去」。

陳勝福說，明華園總團的「散戲」不是要觀眾和歌仔戲一起「哭悲哀」，而是要和歌仔戲一起笑著創造希望。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在「散戲」中飾演女團主的孫翠鳳為了拚票房，很久沒接的企業、學校、社團演講和電視、網路節目，只要來邀約，她都不拒絕，「有聲說到沒聲」；回到舞台，孫翠鳳還要上台演女團主扮包公、薛丁山救場。孫翠鳳說，這齣戲想講的就是「永不放棄」。

明華園總團2024「散戲」5月24日到26日在台北城市舞台，11月9日在高雄衛武營國家藝術文化中心，11月23日到24日在台南文化中心，12月21日到22日在台中國家歌劇院演出。（編輯：管中維）1130523