雲門流浪者計畫開放申請 首度擴及亞太地區

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（中央社記者邱祖胤台北31日電）第18屆雲門「流浪者計畫」6月1日正式開放申請，今年獎助範圍擴及亞太地區，涵蓋外交部網站所列「亞西地區」及「亞太地區」。

根據雲門舞集發布新聞稿，2004年雲門舞集創辦人林懷民宣布捐出「行政院文化獎」獎金，發起「流浪者計畫」，獎助18至30歲台灣青年創作者及社會工作者，提供最15萬元旅費補助獨自在亞洲進行「貧窮旅行」。該計畫至今已鼓勵160名獲獎者「流浪」。

新聞稿指出，2020年「流浪者計畫」因疫情影響暫停3年，去年重啟徵件，就有近200名年輕人申請，並有7人獲得獎助。

去年再啟的計畫，已有2名獲將助的流浪者完成旅行回台。其中舞蹈工作者林品碩於今年1月前往尼泊爾群山，在海拔5000公尺陡峭山壁間，與疲憊及恐懼共存。

林品碩表示，「感謝群山讓我來到這裡。拍了一張照片，懷著感念，背包上身，前方還有路途要走」。林品碩說，這段旅程對他而言，不僅是對自然和身體的挑戰，也是對生命、死亡和存在的深思。

台灣聲音工作者莊勝凱則藉由日本之行，重新探索自己的情感和感知。對聲響藝術和合成器文化的濃厚興趣，驅使他攜帶器材前往東京和大阪，在陌生城市中尋找靈感。

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莊勝凱途中決定暫時逃離原計劃，前往神奈川小城鎮二宮，過著簡單的生活，每天爬山、看海、觀察細小事物，重新體會聲音的力量與意義。他認為「在吵雜的城市忘記聲音，在靜謐的時刻想起聲音。」

第18屆「流浪者計畫」至6月30日截止徵件，歡迎熱愛表演藝術、影像、視覺藝術創作，或有志從事公共服務、地方創生等社會工作者提出申請。詳見https://www.cloudgate.org.tw/wanderer-project。（編輯：陳政偉）1130531