台灣年輕學子音樂榜樣 曾宇謙獨奏會座無虛席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北1日電）被譽為台灣年輕音樂學子習琴榜樣，小提琴家曾宇謙舉行獨奏會，攜手小提琴巨擘帕爾曼經常合作的鋼琴伴奏鋼琴名家羅漢．德．希爾法帶來全場布拉姆斯樂曲，台北場座無虛席。

牛耳藝術發布新聞稿表示，羅漢．德．希爾法（Rohan De Silva）長年與帕爾曼（Itzhak Perlman）合作，這次跟曾宇謙也不是首次合作，早在曾宇謙2015年獲得柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎時的首張獨奏專輯與獨奏會，就是邀請羅漢擔綱鋼琴與小提琴二重奏。2人不常見面但默契十足，忠實傳遞布拉姆斯音樂裡的豐沛情感。

羅漢表示很開心有機會再跟曾宇謙合作，這次首度在高雄衛武營音樂廳的舞台演出，非常期待見到高雄的樂迷，邀請大家一同感受布拉姆斯藏在琴聲的暗戀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

身為許多年輕學子心中的第一榜樣，5月31日晚上曾宇謙在台北國家音樂廳的演出，果然吸引許多家長帶著習樂小朋友前來；中場休息才臨時決定的演後簽名會，更是吸引大批樂迷排隊守候。有小小樂迷興奮地說，他以曾宇謙的學琴歷程作為自我勉勵，期許自己也能演奏出動人的布拉姆斯。

「曾宇謙的布拉姆斯」音樂會將於6月1日在台北國家音樂廳，6月2日在衛武營音樂廳舉行，曲目包括「G大調第一號小提琴奏鳴曲」、「A大調第二號小提琴奏鳴曲」、「d小調第三號小提琴奏鳴曲」以及選自F.A.E奏鳴曲的「c小調詼諧曲」。（編輯：黃世雅）1130601