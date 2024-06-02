女高音列茲妮娃來台獨唱會 演唱最愛巴洛克

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）狀態處於巔峰的女高音列茲妮娃將首度在台北國家音樂廳舉行獨唱會，她多次受邀在維也納歌劇院等一級歌劇院演出，這次來台將帶來多首最愛的巴洛克曲目，展現精彩花腔技巧。

女高音列茲妮娃（Julia Lezhneva）1989年出生於俄羅斯庫頁島，父親是物理學家，她從5歲就開始習琴並參加合唱團，逐漸發展聲樂天賦。列茲妮娃畢業自莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院，18歲獨自踏上習樂之路，赴英國跟隨男高音奧尼爾（Dennis O’Neill）學習，20歲就受邀在薩爾茲堡音樂節舉行獨唱會。

2010年列茲妮娃受邀在全英古典音樂大獎頒獎典禮演唱羅西尼歌劇「湖上女郎」中的「輪旋曲」，穩健出色的台風與精湛的花腔技巧，也讓前輩女高音卡娜娃（Dame Kiri Te Kanawa）收為弟子，逐漸在國際樂壇站穩腳步。

根據巴哈靈感發布的新聞資料，列茲妮娃音色被「留聲機雜誌」讚譽歌聲純淨，聲樂技巧上尤如年輕時的芭托莉（Cecilia Bartoli），專題也曾獲得德國「古典回聲獎」殊榮。過去列茲妮娃曾兩度來台在高雄演出，在衛武營造成巴洛克熱潮。

列茲妮娃接受媒體訪問時表示，除了歌劇之外，她最喜歡琢磨巴洛克音樂，「我非常喜歡這些時代的音樂，它們彷彿是我靈魂的一部分，住在我的心裡。」

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列茲妮娃表示，她從巴洛克音樂中獲得許多演唱靈感，「我認為聲音代表自己的靈魂，可以傳達生活體驗。」列茲妮娃也希望自己在忙碌的演唱行程之外，「能有時間思考事情，享受日常生活」，也要時刻警惕自己保持聲音的新鮮度、年輕度和明亮度。

這次訪台，列茲妮娃上半場將帶來拿手的作曲家韓德爾、韋瓦第等歌劇選曲，下半場帶來浪漫樂派舒曼、羅西尼等曲目。獨唱會將於6月5日在台北國家音樂廳舉行，鋼琴家為納塞西安（Pavel Nersessian）。（編輯：張雅淨）1130602