提筆寫生澎湖望安花宅 陳景容贈縣府90還鄉紀念書冊

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（中央社澎湖縣6日電）榮獲教育部藝術教育貢獻終身成就獎、台灣傑出藝術家的92歲陳景容教授，再度重遊澎湖寫生創作，重新創作望安花宅張家公井與古厝，今天與駐村藝術家等人贈予「陳景容90還鄉紀念展」書籍給澎縣府。

陳景容今天下午在夫人與縣府文化局長洪棟霖及多名駐村藝術家陪同下，拜會澎湖縣長陳光復，當場贈予「陳景容90還鄉紀念展」書籍給縣府，陳光復回贈世界最美麗海灣澎湖畫冊作紀念。

陳光復表示，望安花宅聚落為澎湖保存最完整的重要聚落之一，其建築以玄武岩與咾咕石建材設計而成，形塑澎湖重要聚落建築群，在文化局努力下，有來自國內外多名優秀、傑出藝術家進駐齊聚花宅聚落，盡情揮灑創作，將在地一景一物用畫筆記錄下來，展現花宅聚落獨特魅力。

陳光復說，縣府會與文化部合作，共同維護保存澎湖重要文化資產，並邀集優秀藝術家、團體等前來，讓澎湖不僅是世界最美麗海灣，更是藝術家創作天堂，提升文化觀光旅遊深度，讓遊客能夠在充滿藝術氛圍島嶼上盡情暢遊。

陳景容教授表示，距離上次來到澎湖已近50年，很高興最近在文化局推動花宅歷史生活展示暨藝文交流活動中，再度重遊澎湖寫生創作，除了重新創作張家公井與古厝外，還為在地說唱藝術耆老葉成仁創作，預計在8月將與學生在澎湖篤行十村舉辦展覽。

法國在台協會也將花宅聚落列為法國藝術家「福爾摩沙藝術駐村」基地，法國藝術家將駐村創作。

縣府文化局表示，望安花宅共計有109戶，早期是漢人文化聚落，由於具特殊建築形式，民國89年列為重要聚落建築群，92年入選為年度百個最值得關懷維護保存之文化紀念物名單，文化部在107年修正重要聚落群計畫，自109年起分3年一期展開修復，目前已修復25戶，其中有7戶自住，其餘作為辦公室與展示館等，尚有委託完成規劃設計有18戶，陸續向文化部文化資產局申請經費修繕古厝，期讓世界走進花宅，認識花宅，了解花宅，發現花宅之美。（編輯：陳仁華）1130606

台灣國寶級藝術家陳景容（圖）近期藉澎湖縣文化局推動的望安中社（花宅）歷史生活展示暨藝文交流活動中重遊澎湖，提筆寫生創作，重新描繪張家公井與古厝。（澎湖縣文化局提供）中央社 113年6月6日