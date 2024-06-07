社區營造先行者林熺達告別式 文化部頒總統褒揚令

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）社區營造先行者林熺達5月22日辭世，享壽86歲。為表彰其對台灣社區營造與文化保存的貢獻，文化部常務次長徐宜君今天出席告別式，代表頒贈總統褒揚令，由林熺達的夫人林鄭阿菊代表受贈。

文化部今天發布新聞稿表示，林熺達1938年出生於大溪頭寮，1964年當選第6屆桃園縣議員，成為當地最年輕的議員；1990至1998年當選第11、12屆大溪鎮長；1993年擔任「大嵙崁文化促進委員會」創辦人與主任委員；1996年募資成立「財團法人大溪鎮大嵙崁文教基金會」。

林熺達擔任大溪鎮長期間，大溪和平老街牌樓面臨拆除危機，他奔走說服代表會編列預算，結合民團、社區、專家學者及公部門以社區營造公私協力的理念，「識寶」、「惜寶」、「展寶」的觀念作為號召，1996年起接連舉辦兩屆「大溪之寶」老街牌樓票選活動，鼓勵老街居民保留日治時期修建的街屋立面。

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現今大溪老城區仍保有許多歷史發展軌跡，正是因為林熺達當時的保存運動，使得大溪鎮成為第一個由鄉鎮層級推動文化保存的行政機關，亦為社區營造與文化資產保存的重要典範，因此獲文建會（現文化部）選為全國12處社造示範區之一。

文化部表示，林熺達重視文化價值、熱心服務社會，是大溪成為台灣經典小鎮的重要推手；推動保存的許多老建築，也讓大溪老城區以桃園市立大溪木藝生態博物館為核心，慢慢形成「無圍牆」的博物館。時至今日，大溪不僅是全台10大觀光小城，更蘊含在地文化歷史記憶，足見當年遠見。（編輯：陳政偉）1130607