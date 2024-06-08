龔寶稜個展登誠品畫廊 辯證落拍的藝術

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（中央社記者王寶兒台北8日電）運用「油氈板」為繪畫基底，或以活頁夾、高爾夫球、假髮片等生活物件拼湊為如繪畫的裝置，藝術家龔寶稜個展「落拍」今天起展出，以展品還原她去年居住於韓國期間的思考辯證。

龔寶稜在1996年出生桃園，她在台北藝術大學美術系畢業後前往英國，2020年取得英國皇家藝術學院繪畫系碩士，曾獲台南新藝獎、台北美術獎優選等，去年則在首爾短居、創作1年。

「落拍」個展今天開幕，龔寶稜認為，「落拍」展名是非常直接呈現她思考方向的命名，涵蓋動詞及名詞，如同她在創作中所設想的，從物質承載、移動到創作者的動作、觀看節奏與步伐等。回映在創作過程中的連續動作和行為，期望在相對平面的空間中，擴建不同層次的空間場域。

去年居住韓國時，龔寶稜經常前往生活賣場、五金行、文具店等地方「淘寶」，找尋可供創作的材料之外，也從這些日常物件觀察和體驗當地生活習慣與文化樣態，看見不同的城市景觀與社會氛圍。

誠品畫廊表示，這次個展，龔寶稜的創作聚焦在繪畫及其過程的重新審視，她主要利用「油氈板」為繪畫基底，油氈板的橡膠材質可做雕刻，一般常見於版畫創作使用，龔寶稜或刻除上頭的顏料，或將圖層挖開，露出底部油氈板的本色，於繪畫表面多製造出一些空間層次，也像是繪畫中「筆觸的狀態」。

龔寶稜也重新運用生活物品，像是「樣品：填空」使用活頁夾、手工紙、高爾夫球、假髮片、貼紙等拼組於油氈板上；Twins用到的藍色防撞泡綿常見於首爾汽車的車門上，從而挖掘、創作出抽象性的「繪畫裝置」。

龔寶稜個展「落拍」今天起於誠品畫廊展出至7月6日。（編輯：陳政偉）1130608