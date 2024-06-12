台博館開箱捷克城堡 一窺貴族「炫富」花招

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（中央社記者王寶兒台北12日電）開箱豪宅為現今屢見不鮮的報導、影片題材，台博館明天起展出「捷克城堡與堡邸特展」，以近百件展品「開箱」中世紀以來不同捷克城堡及堡邸，一窺貴族們如何透過裝潢、用品「炫富」。

「捷克城堡與堡邸特展」由台博館、捷克國家博物館與捷克國家文化資產局共同推出，今天舉行開幕式及媒體導覽。捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）表示，捷克共和國被譽為「城堡與堡邸之國」，不僅因為捷克的城堡和堡邸密度居各國之冠，更難得的是它們大多以原貌被保存下來。

捷克城堡在中世紀是具有防禦性質的住所，多由菁英、統治者、貴族們所居住或使用，通常建於12世紀至16世紀早期，近代則逐漸被改為舒適、裝飾華麗的堡邸。本次展出的城堡和堡邸案例，包含列入聯合國教科文組織世界遺產名錄的布拉格、切斯基庫倫洛夫、特爾奇城堡等。

特展主要策展人芙萊克娃（Klára_Fleková）今天表示，此次展覽聚焦於37座美麗建築上，並以圖像等方式呈現外觀。區分貴族與平民最大差別便是城堡內外環境，如此次展品中最為古老的展件為中世紀使用於禮拜堂或大廳的哥德式地磚，上頭圖樣特殊，可見貴族們會以不同物品展現品味、財富或權勢。

展覽羅列捷克城堡自中世紀以來建築特色變化，從仿羅馬風格、初期哥德風格、盛期歌德風格一路演變，城堡內物品也會隨流行而變化，例如17世紀初歐洲開始盛行喝咖啡，便有城堡開始使用裝飾兩西西里王國法蘭西斯科一世頭像的瓷製咖啡器皿，風格華麗而充滿帝國色彩。

芙萊克娃表示，到了18世紀，劇場表演非常熱門，有些貴族世家便毫不猶豫直接在城堡內興築劇場，還會自己親自上陣演出，展中展示相關戲服，可觀察後期流行的巴洛克風格。

「捷克城堡與堡邸特展」明天起將在台博館展出至11月30日。（編輯：李亨山）1130612