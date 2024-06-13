國台交國際音樂人才拔尖計畫 11新秀上台獻藝

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）國立台灣交響樂團主辦的「NTSO國際音樂人才拔尖計畫」延續多年，培養台灣優秀音樂人才不遺餘力，今年入選的11名音樂新秀將分別舉行音樂會，培養上場實戰能力。

國台交今天發布新聞稿表示，這11名音樂新秀包括鋼琴組的魯直鈞、林品宏、黃湙騰、楊開朗、吳怡慧、徐筠芷；小提琴郭至恩，大提琴組盧羿樺、王妍鈞、陳品均以及法國號郭紀均，平均年紀只有20歲出頭，年紀最小者僅15歲。

國台交團長劉玄詠表示，多年永續的國際音樂人才拔尖計畫是一個很好的平台，越來越多富有音樂長才的學子們，透過計畫的協助，可以看見自己努力的代價，也看見台灣的音樂能量。

其中鋼琴新秀部分，魯直鈞就讀國立台灣師範大學附屬高級中學音樂班，師事鍾曉青。林品宏就讀國立台灣師範大學音樂學系碩士班，師事辛幸純。黃湙騰就讀漢堡音樂與戲劇學院博士班。楊開朗就讀柯蒂斯音樂學院（The Curtis Institute of Music），師事劉孟捷。

徐筠芷就讀伊斯曼音樂學院（Eastman School of Music）博士班，攻讀鋼琴表演藝術與文獻，師承寇柏林（Alexander Kobrin）。吳怡慧就讀於新英格蘭音樂學院（New England Conservatory of Music）碩士班，師事鄧泰山（Dang Thai Son）。

大提琴部分，盧羿樺就讀國立台南女子高級中學音樂班，師事林榆婕。王妍鈞就讀天主教光仁高級中學附設國中部，師事熊士蘭。陳品均畢業於柏林漢斯・艾斯勒音樂學院（Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin）碩士班，師承波霍奎茲（C. Bohórquez）。

小提琴郭至恩就讀柏林漢斯・艾斯勒音樂學院碩士班，師從伊智尹（ Jiyoon Lee）及史特勞斯（Lothar Strausse），法國號郭紀均就讀科爾本音樂院（Colburn School），師事貝恩（Andrew Bain）。

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劉玄詠表示，一場音樂會全部演出協奏曲，對樂團來說除了跨樂派、風格的快速轉換外，在與青年音樂家的合作上，國台交經驗豐富，往往也會擦出令人驚喜的火花，「歡迎大家一起給年輕新秀更多的支持與掌聲。」

國台交國際音樂人才拔尖計畫「青春POWER-協奏曲之夜」音樂會將由國台交助理指揮巫竑毅擔綱指揮，6月20日及8月19日在國立台灣交響樂團演奏廳演出。（編輯：李亨山）1130613