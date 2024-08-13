82年生金智英作家將到屏東 南國漫讀節面對面分享

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）2024南國漫讀節以解碼新南國為題，為期3個月、近50場講座與走讀活動。10月邀請韓國暢銷書「82年生的金智英」作家趙南柱到屏東，與讀者面對面分享。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，南國漫讀節聚焦新女力時代、融合新世代、創作新交流、產業新世代與性別新思潮等5大面向，31日開幕活動將邀請屏東縣長周春米、作家宅女小紅、KOL娘娘、主持人陳明珠一同對談，聚焦在女力、多元性別與多元族群等議題上，也與屏東的新南國樣貌相互呼應。

另外，9月1日講者邀請作家工頭堅、鍾文音、侯文詠等人，分別從旅遊、創作，暢談自身經歷。在屏東總圖廣場還有「新南國市集」，集結包括閱讀、美食、設計、手作等30個攤位。

文化處指出，今年南國漫讀節從8月至12月，推出講座、走讀、藍皮火車、市集等約50場的精采活動，講者陣容大咖雲集，值得一提的是，國際級作家趙南柱將受邀出席，也是趙南柱在台灣的首場講座，「82年生的金智英」深刻傳達對女性困境的觀察和描繪，原著小說及電影都引起眾多共鳴，也藉此讓閱讀接軌國際，呈現立足南國、放眼世界的重要意涵。

除了靜態講座外，並規劃5場次走讀活動，由達人領路，深刻了解屏東不同地方的樣貌、背後文化、族群與產業的多樣性。

備受歡迎的藍皮閱讀列車將在10至12月啟程，分別以屏東歷史地景、產業與獨立書店為主題，邀請王浩一、王一帆、邱家驊與屏東獨立書店店長現身說法，也安排傑出演藝團隊演出。（編輯：謝雅竹）1130813