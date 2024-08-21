劇場變伸展台 蒂妲史雲頓當載體賦予戲服生命

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）2024台北藝術節重磅節目「親愛的帕索里尼」，由首度來台的重量級演員蒂妲史雲頓領銜，將劇場空間化作全白伸展台，身體作為服裝載體，讓僅為一齣電影而生的戲服再被賦予生命。

「謝謝台灣邀請我們來，成為亞洲首站演出，台灣搶占了先機！」今天在北藝中心完成演出彩排後，蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）以白衫黑褲仙氣現身，與「親愛的帕索里尼」共同創作人、時尚歷史學家奧利維亞‧薩亞（Olivier Saillard）出席抵台記者會。

蒂妲史雲頓2012年首度與薩亞展開合作，第1部作品便是以服裝為主題的「不可能的衣櫃」（The Impossible Wardrobe），由她擔綱演繹服裝的表演者；這回合作的新作，兩人則結合了20世紀義大利最具影響力和爭議的導演巴索里尼（Pier Paolo Pasolini，又譯：帕索里尼）電影，像行為藝術也像隆重的動態導覽，把一件件戲服從防塵罩、盒子取出並讚頌。

蒂妲史雲頓分享，電影戲服僅在短短拍攝期間出現，有的甚至被穿上、出現在螢幕裡僅有3秒，就被放入檔案庫，沒有再觸碰人類的肌膚。這次她和薩亞走進典藏戲服的工作室時，像走進動物園般要喚醒沉睡的它們，更期待探索戲服穿在身上從未有過的姿勢與動作，自己會保持中立與流動的載體，讓戲服成為主角。

薩亞補充：「史雲頓沒有在扮演，也不是在表演，她只是擁抱並呈現服裝本身的樣貌。」

在表演中所出現的「馬太福音」、「十日談」、「索多瑪的120天」等電影戲服，都來自與巴索里尼長期合作的服裝設計師達尼洛‧唐納蒂（Danilo Donati）之作，蒂妲史雲頓稱讚對方是表現主義式的優秀創作者，無論是布料選擇、色彩運用，每套服裝都藏有複雜密碼。

其中讓她覺得最難詮釋的就是「索多瑪的120天」，由於電影描述著人類如何互相蔑視，彼此間的殘酷能達到什麼狀態，蒂妲史雲頓笑說，這些戲服似乎承載了當時的能量，「這些再尋常不過的衣服，當你知道它曾在什麼時候出現過，心理陰影面積會不同」。

「親愛的帕索里尼」將於23日至25日在台北表演藝術中心藍盒子演出3場，目前已全數售罄，加開席次將於22日下午4時起售。（編輯：管中維）1130821

威尼斯影展終身成就獎得主、英國演員蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）（圖）首度來台，將在台北表演藝術中心演出劇場作品「親愛的帕索里尼」，她21日下午出席記者會，仔細尋找提問媒體的位置。中央社記者裴禛攝 113年8月21日

2024台北藝術節劇場作品「親愛的帕索里尼」挑選義大利名導巴索里尼（又譯帕索里尼）的電影作品服裝，在舞台上重新賦予它們靈魂，23日至25日將於台北表演藝術中心演出。時尚歷史學家奧利維亞薩亞（Olivier Saillard）（左）與英國演員蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）（右）21日彩排後出席記者會。中央社記者裴禛攝 113年8月21日

2024台北藝術節劇場作品「親愛的帕索里尼」將登上台北表演藝術中心演出，為首次跨出歐洲的亞洲首演，由演員蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）（右）演繹傳奇服飾，向義大利名導巴索里尼（又譯帕索里尼）電影致敬，她21日與時尚歷史學家奧利維亞薩亞（Olivier Saillard）（左）出席記者會。中央社記者裴禛攝 113年8月21日

2024台北藝術節重磅節目「親愛的帕索里尼」，由首度來台的英國演員蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）（右）領銜，21日在台北表演藝術中心完成演出彩排後，與時尚歷史學家奧利維亞薩亞（Olivier Saillard）（左）出席記者會。中央社實習記者林意芸攝 113年8月21日

2024台北藝術節重磅節目「親愛的帕索里尼」，由英國演員蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）（圖）領銜，她21日完成演出彩排後，出席記者會表示，「謝謝台灣邀請我們來，成為亞洲首站演出，台灣搶佔了先機」。中央社記者裴禛攝 113年8月21日