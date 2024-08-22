小澤征爾89歲冥誕 齋藤紀念樂團音樂會台灣轉播

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）今年9月1日是指揮家小澤征爾89歲冥誕，小澤征爾松本音樂節將在台灣舉辦齋藤紀念管弦樂團音樂會轉播，由小澤欽點的指揮沖澤和佳指揮，也讓台灣樂迷親耳感受小澤征爾留下的音樂寶藏。

根據台灣轉播單位MUZIK古典樂刊的新聞資料，今年日本長野縣松本市舉辦的2024小澤征爾松本音樂節（Seiji Ozawa Matsumoto Festival，OMF），宣布要將長達1個月的音樂節獻給小澤征爾。9月1日小澤征爾89歲冥誕當日，將在台灣舉辦「2024小澤征爾松本音樂節in Taiwan」音樂會轉播。

轉播將於9月1日下午3時在台北微風影城，晚上7時在高雄衛武營榕樹廣場，播放由沖澤和佳帶領齋藤紀念管弦樂團（Saito Kinen Orchestra）演出的布拉姆斯「第一號交響曲」與「第二號交響曲」。齋藤秀雄紀念管弦樂團由小澤征爾等音樂家創立，今年慶祝成立40週年。

布拉姆斯一系列交響曲可說是齋藤紀念管弦樂團與小澤征爾在世界樂壇的成名作跟代表作，多次歐巡皆以布拉姆斯各交響曲獲得歐洲樂壇高度肯定。1992年松本音樂節成立至今，也沒有其他指揮演過布拉姆斯的交響曲，直到今年齋藤紀念管弦樂團40週年才再度排入演出曲目，對於樂團來說意義重大。

MUZIK古典樂刊副總編輯連士堯從2016年已參與小澤征爾松本音樂節至今，他接受中央社記者訪問時表示，這個音樂節特別之處之一就是「社區參與」，上至長野縣長下至一般地方媽媽，都願意為齋藤紀念管弦樂團的音樂會盡一份力，感謝小澤征爾讓松本市能有一整個月的國際級音樂饗宴。

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連士堯表示，齋藤紀念管弦樂團弦樂部分都是師徒相授，音樂極為凝聚，「當年加入的創始成員很多都過世或是退休，接替的都是親自教授的學生，一路延續小澤精神。管樂部分則是邀請全世界頂尖樂團首席或教授演出，大家來到松本不是來接一場商演，而是回家。」

為了感謝台灣樂迷，日本主辦方也將特別授權加映小澤征爾演出影片，現場與台灣樂迷一起懷念大師身影。目前仍有少數票券，詳情可詢MUZIK古典樂刊。（編輯：張雅淨）1130822