睽違12年北市國將前進歐洲巡演 再現「台北之聲」

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）睽違12年台北市立國樂團首席指揮張宇安將率團赴歐巡演，也是疫情後樂團首次出國巡演，將帶去多首與台灣主題相關的國樂交響曲，讓歐洲樂迷感受台灣文化底蘊、再現「台北之聲」。

張宇安表示，進入AI時代，科技能以更便利的形式連結人們，相形之下樂團的實體巡演更加珍貴，希望透過這次巡演，與歐洲樂迷直接交流，期待歐洲樂迷透過音樂理解台灣。

根據北市國的新聞資料，這次演出將邀請旅德笙演奏家吳巍擔任獨奏家，演出他改編日本雅樂「盤涉調－笙音環繞」，將笙的聲響結合音樂廳建築，建立聲場環繞的互動裝置，效果十足；關聖佑「祭神」以充滿特色的擊樂節奏，展現祭祀儀典的狂野與神秘氛圍。

台北市立國樂團歐洲巡迴將於9月16日於捷克布拉格市民會館史麥塔納廳，9月17日在拉貝河畔烏斯季─北波希米亞歌劇和芭蕾舞劇院，9月19日前往德國德勒斯登文化宮音樂廳，9月20日在德國雷根斯堡聖安東天主教堂演出。

「台北之聲」歐洲巡演行前音樂會將於9月8日舉行，地點在台北市中山堂中正廳演出。（編輯：龍柏安）1130823