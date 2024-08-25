投手丘現2024文博會 經典賽事棒球球衣堆疊台灣基因

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（中央社記者王寶兒台南25日電）彷彿將棒球場搬到展間，2024台灣文博會文化策展「那看那記」展區，從歷年賽事球衣、應援旗中，展現台灣人如何從Chinese Taipei或Team Taiwan找到自身定位。

2024台灣文博會Lesson：D展區已提前開跑，商展及文化策展主展區明天開幕，將以「文化細胞」為概念，試圖在1樓至3樓空間以不同的主題裝置，挖掘台灣人基因中文化堆疊脈絡。

如1樓包含東和鋼鐵的大型鋼鐵架構及源源鋼藝的生活小器，還有民主報攤作為意象，以大量報紙版面的展示，看見從書桌到街頭，喧囂的浪潮與寧靜的革命。

3樓亮點展區包含「團結：我的隊伍叫________」，策展團隊在有限範圍內布置棒球場內投手丘，並羅列出多件經典棒球賽事球衣，如1984年洛杉磯奧運銅牌球衣、經典賽CT中華隊白球衣、2017亞冠賽球衣等，還搭配如「國姓爺捍衛主場」、「前進東京別蘭我！」等應援手牌。

策展人羅健毓今天向中央社記者表示，這些應援牌出自近年台灣棒球隊在對上國際隊時刻，這些都是來自台灣球迷的創意，也展現台灣人團結一致的精神，大家較有印象的或許是2023年世界棒球經典賽時對上荷蘭隊，場邊各種關於鄭成功抗荷標語，此次也納入其中。

羅健毓表示，此次在2024文博會選擇以棒球切入國際賽事處境，除是因為棒球與台灣深厚感情，還有今年文博會首度移師台南，而棒球與台南深厚的淵源，如扎根台南的統一7-ELEVEn獅球隊就喊出「府城巨人精神」口號。

策展人鄭維真表示，展示球衣也大有來頭，包含已故棒球選手吳祥木、選手陽岱鋼等人球衣都在其中，從不同賽事球衣中，可以見到Chinese Taipei或Team Taiwan名字，而不論每個人所認同的名字為何，都可看到台灣一直都努力以運動家精神在國際爭光。

今年地方館則由屏東與澎湖攜手參與，屏東館預告即將到來的全民運動會熱潮，澎湖館則以展覽形式勾勒出海島文化特質，探索澎湖在地認同的多樣性；國立台灣工藝研究發展中心，則另以主題館聚焦台灣工藝的傳統與創新。

2024台灣文博會23日起在台南文創園區、321巷藝術聚落等地率先登場，接續26日至9月1日在主展場大台南會展中心，也將帶來首次結合商展及文化策展的共創展演。（編輯：陳仁華）1130825

2024台灣文博會Lesson：D展區已提前開跑，商展及文化策展主展區26日將開幕，其中「團結：我的隊伍叫________」展出歷年經典棒球賽事球衣。中央社記者王寶兒攝 113年8月25日