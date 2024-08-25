台灣文博會吉祥物巷仔Niau 現身8景點掀追貓熱

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）2024台灣文化創意博覽會在台南登場，活動吉祥物「巷仔Niau（貓）」同步於8個景點現身，民治市政中心及山上花園水道博物館是原府城區外「唯二」處所，吸引民眾「追貓」。

台南市政府文化局新聞稿指出，自2010年起舉辦的台灣文博會，十餘年來在產官學界合作下，已成為國內最重要的文創分享及交易活動平台，透過不同策展方式讓民眾深入理解當地文化，並帶動國民對文化議題的思考。

文化局指出，今年正逢台南400，在這特殊時刻，文化部與文化局合作，透過2處主場地及3大展區展現屬於台灣的多元文化創意。

文化局指出，除了豐富展出內容，活動吉祥物更是令策展團隊與文化局絞盡腦汁，因為除了吸睛之外，還要能夠結合活動典故，展現文化首都厚度。

文化局指出，台南市文化局長謝仕淵在過程中看到一組貓提案時，脫口說出中研院台史所簡宏逸博士有篇研究大航海時代經由貿易商船輾轉帶來「麒麟尾」貓論文，這種擅長抓老鼠的特殊貓品種，愛貓人士稱為「麒麟尾」，於是有著麒麟尾的貓成為吉祥物。

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台南市文化局指出，為呼應市區巷弄多元有趣文化，吉祥物取名「巷仔Niau（貓）」，並委由台南知名畫師薛金柱繪製，果然造成轟動，近日已帶起一陣「追貓熱」，不少遊客專程到各個景點拍照「集章」。

台南市文化局指出，此次共有8隻巨大化「巷仔Niau（貓）」分布於321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區、台南孔廟、水交社文化園區、台南山上花園水道博物館、安平古堡、台南市政府民治市政中心。（編輯：李淑華）1130825