2024台灣文博會 蕭副總統首站攻「蜜柑站長」

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（中央社記者王寶兒台南26日電）2024台灣文博會商展及文化策展今天起跑，副總統蕭美琴首站造訪IP「蜜柑站長」，她表示，現今提到台灣文博會便是文創與軟實力指標，希望國內外人士參與同時，也感受台灣文化議題深度。

今年文博會首度移師台南，主展區開幕記者會今天上午舉行。蕭副總統成長於台南，她致詞表示，很開心能回到故鄉，台南400年歷史中有許多悲情、苦難甚至壓迫，但也有進步、追求夢想的努力與溫暖。

蕭副總統表示，非常感謝文化部與台南市政府合作，讓文博會能在「台南400」這個具特殊指標的年份展出。

文博會台南概念展區「Lesson：D」於23日暖身起跑，藝術家陳普設計的「巷仔Niau」成民眾趨之若鶩打卡景點。蕭副總統表示，從「巷仔Niau」可以知道生物也包含世界遷移歷史，歷史往往由統治者記錄，到現代民主社會則要用庶民角度譜出未來自信，如此次文博會看到對歷史想像與未來展望，令人感動。

蕭副總統說，很多人會將台灣產業與民生經濟發展看作身體，知識是腦袋，「文化就是我們的靈魂。」如巴黎奧運看到台灣以文化參與，展現多元文化色彩，感謝文博會所有人一起讓台灣靈魂更豐富，以台灣文化展現對世界的自信。

文化部長李遠表示，在他年紀小的時候想到Made in Taiwan，他是自卑的；可是經過眾人努力，現在講Made in Taiwan，會感到驕傲。此次文博會主題「寶島百面」，他覺得非常適合形容台灣，如果用台語講的話，意味百分百保證會成功，充滿了信心，此次文博會於台南展出，更「告訴我們台灣是什麼」。

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台南市長黃偉哲表示，「台南400」見證先民、祖先、現代乃至下一代所孕育出的文化底蘊，此次文博會讓許多年輕文創工作者能在文博會的畫布上盡情揮灑。他細數台灣燈會、文博會及將在10月登場的台灣設計展等指標性盛會，今年均在台南舉行，更為豐富台南的文化內涵。

2024台灣文博會23日起在台南文創園區、321巷藝術聚落等地率先登場，今天起至9月1日在主展場大台南會展中心，也將帶來首次結合商展及文化策展的共創展演。（編輯：張雅淨）1130826