藝術與歷史的交會 李遠訪視嘉義文創園區

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（中央社記者姜宜菁嘉義市26日電）文化部長李遠今天在民進黨立委王美惠陪同下訪視嘉義市文創園區，李遠關心嘉義市文創產業及文化觀光發展，實地瞭解園區營運狀況，肯定園區進駐業者具有文化素質及藝文專業。

李遠及王美惠先在文創園區O棟聽取園區營運簡報，並前往音樂錄音室參訪，隨後至A棟沉浸式劇場體驗，再至S棟與在地藝術創作家交流，緊接著參觀園區建物，最後並參觀阮劇團。

李遠表示，園區內進駐的業者，都非常具有文化素質及藝文專業，這些都將成為嘉義市文創園區的特色，未來要完善園區建物整備，並塑造不同的營運模式。在參訪全台最大的沉浸式劇場時，對於園區原有的場地特色表示讚許。

李遠對於園區原有的場地特色表示讚許，並提供建議，包括行走在園區內藝術大道時，民眾該如何取景與歷史建物合照，參觀釀酒及小麥儲存槽時，更詢問團隊，是否可將此改為酒廠住宿體驗

王美惠說，文創園區原先委外經營，後被廠商臨時解約，在中央與地方的努力下規劃轉型。

王美惠期望文化部應與經營團隊結合嘉義在地藝文特色，提出更有前瞻的規劃，在假日要多舉辦活動，讓嘉義市民及外來旅客每次造訪園區時，都能深刻感受到諸羅豐富多元的歷史文化底蘊。（編輯：李淑華）1130826