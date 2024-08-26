台灣文博會澎湖館仙境夢游移師台南 蕭副總統參觀

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（中央社澎湖縣26日電）2024台灣文博會澎湖館「仙境夢游」配合「寶島百面」主題，今天首度移師至大台南會展中心展出，盼以文學共話澎湖。副總統蕭美琴與文化部長李遠及台南市長黃偉哲都到澎湖館參觀。

由文化部補助，澎湖縣政府及澎湖縣文化基金會辦理2024年「台灣文博會」澎湖館「仙境夢游」，首度移師至於大台南會展中心3樓大員廳展出至9月1日，28日起開放民眾入場。

澎湖文化局長洪棟霖表示，「2024台灣文博會」主題以「寶島百面」為主，主要核心價值為「1624台灣歷史教室」。澎湖館展覽以1623年的荷蘭地圖文獻文學為出發點，探討澎荷初會、明清時代、日治時期、戒嚴時期迄今的各種族群對於澎湖的冀望，從「海洋仙境」轉譯海島在各時期全球化的文化特性。

洪棟霖表示，澎湖館展出包括有1604及1623年荷蘭所繪製的「澎湖島地圖」作為探險仙境的指引，闡述著「文化相存」、「自由築夢」以及「夢，成澎湖人」的澎湖當代文化觀察；洪根深「澎荷史事」首展當代水墨、潘勁的「古沈船重築計畫:將軍一號」新媒體藝術、國寶畫家陳景容「望你早歸」名作和多位優秀攝影家的回顧廊道，娓娓道來文化與環境共游於藝的海島仙境。

澎湖文化局表示，「台灣文博會」的「寶島百面」展，今年與國立台灣文學館合作，希望以文學與觀眾共話澎湖的逆旅過客。無論是閱讀1623年荷蘭繪製的「澎湖島地圖」或者渡也描繪故鄉的詩篇，透過文字的想像力，能認識澎湖的如夢如幻。為期7天的台灣文博會，澎湖館帶您夢「游」大航海時代，在歷史的長流中，尋找澎湖群島的「夢中仙境」。（編輯：李淑華）1130826

2024台灣文博會澎湖館「仙境夢游」配合「寶島百面」主題，26日首度移師至大台南會展中心展出，盼以文學共話澎湖。（澎湖文化局提供）中央社 113年8月26日