許叁陸電影與繪畫人生80回顧展 建構澎湖藝術史

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（中央社澎湖縣17日電）文化部核定澎湖縣美術發展暨典藏計畫，梳理前輩藝術家，建構澎湖藝術史，舉辦「許叁陸的電影與繪畫人生-80回顧展」，今天舉行講座暨新書發表會。

澎湖文化局長洪棟霖表示，文化部核定「澎湖縣美術發展暨典藏計畫」，以許叁陸、陳景容及鄭獲義3名藝術家為主軸，梳理前輩藝術家，建構澎湖藝術史，其中率先舉辦「許叁陸的電影與繪畫人生-80回顧展」，今天在文化局演講室舉辦經典講座與新書發表會，包括縣府參議王國裕、七美鄉長呂啟俊及前文化局長曾慧香等人都到場聆聽。

洪棟霖表示，台灣光復那年許叁陸出生在澎湖七美東湖村，9歲舉家搬遷到高雄求學，17歲隨周龍炎學習繪製電影看板，後與林天瑞學習西畫技巧。早年在藝術創作未形成產業環境，以畫看板或經營戲院為職業，也成就現今做為高雄電影發展的活寶典，民國97年退休返回七美故鄉，持續創作，並在社區大學與成立七美油畫之島協會，將畢生所學奉獻家鄉。

許叁陸今天在會中以「誰是許叁陸」、「許叁陸與電影」及「許叁陸的多重宇宙」，分享台灣電影活歷史--許叁陸80年的人生歷練，除了見證電影歷史的潮起潮落，也聆聽許叁陸對藝術的熱愛於晚年回饋在七美這座島嶼上，文化局以「設計師」、「藝術家」、「教育家」及「生活家」等多重身分來重新詮釋於電影界以外的許叁陸。（編輯：郭諭儒）1130817