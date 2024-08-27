台南家具品牌操刀 放大版總統府會客椅文博會亮相

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（中央社記者王寶兒台北27日電）總統府綠廳為總統接待外賓重要空間，其中家具由台南「永興家具」於24年前製作。台灣文博會今年首度移師台南，展出比綠廳中原版大2.5倍的會客椅，民眾28日起可試坐，感受台灣工藝。

結束2天專業人士進場日，2024台灣文博會品牌商展明天起將開放大眾入場參觀，共分為「文創品牌展區」、「新秀展區」、「IP授權展區」及「台南起家厝展區」。由永興家具成立的台南家具產業博物館便於台南起家厝展區中展出。

永興家具主任許爾育向中央社記者表示，永興家具66年前在台南安平起家，長期堅持不費釘子接合的榫卯工藝，在成立台南家具產業博物館後也會到不同學校推展傳統工藝，此次參加文博會，便選擇幾款較為經典的家具作品展出。

綠廳會客椅自然是其一，當時緣起於前總統陳水扁於2000年上任，希望能開啟新氣象，便委請國立台灣工藝研究發展中心號召全台頂尖工藝師合作，為綠廳重新裝修，家具便由永興家具承接。

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許爾育表示，此次於文博會刻意將綠廳會客椅設計放大，高度足足有2.4公尺，椅子其實是家具設計中最難的，因為它與人最貼近，也須考量到人的身高與比例，希望讓民眾實際體驗外賓入座感受。

在文博會期間，台南家具產業博物館館長江文義也將透過講座分享榫卯工藝之美，講座將於30日登場。2024台灣文博會商展及文化策展主展區明天起將於大台南會展中心開放大眾入場參觀至9月1日。（編輯：蕭博文）1130827