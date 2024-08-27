網路貼圖助陣台灣IP商機 文博會邀大眾同樂

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（中央社記者王寶兒台北27日電）日本圖像IP「吉伊卡哇」自網路起家延伸出動畫、玩具商機，2024台灣文博會明天起開放大眾入場，可看到自網路貼圖拓展知名度的台灣IP，如白爛貓、貓貓蟲咖波、黃阿瑪的後宮生活等。

2024台灣文博會今年首度移師台南，提高中南部品牌參展率，品牌商展以逾570個品牌參展的亮眼成績創下歷年之最，共分4區，如聚集超過220個文創品牌的「文創品牌展區」、展現在地特色的「台南起家厝展區」、「新秀展區」，還有集結微疼、黃阿瑪的後宮生活等知名IP及周邊商品的「IP授權展區」。

品牌商展中包含LINE原創市集，他們邀集15名LINE原創市集名人堂得主，以「我的創作路」為主題，首次展出屬於他們人生創作最具意義的物品，像是從未公開過的手稿、公仔與對他們意義非凡的物件，一窺每組貼圖作品故事。

如首名進入入選LINE原創市集名人堂的貼圖「白爛貓」，創作者麻糬爸便選擇自家愛犬「麻糬」照片展出，分享「白爛貓家族」所有角色創作起點皆是源自愛犬，連角色肢體語言都是以愛犬作為靈感。除白爛貓外，還有貓爪抓、貓貓蟲咖波、好想兔等貼圖一同展出。

LINE原創市集此次與文化內容策進院合作，今天於文博會舉辦海外買家媒合推介會，由文策院邀請30名海外買家參與、認識LINE原創市集推薦的19名創作者，以此開拓海外授權商機。

文博會商展昨天及今天僅開放國內外專家人士進場，台灣角色品牌授權協會理事長鄭文福昨天與馬來西亞文創知識產權協會簽署合作備忘錄（MOU），他向中央社記者表示，對方此次在文博會期間以買家身分前來，希望能夠進一步引進台灣IP及商品於馬來西亞販售，文博會也讓他們更能拓展國外產業人士交流機會。

2024台灣文博會商展及文化策展主展區明天起，將於大台南會展中心開放大眾入場參觀至9月1日。（編輯：李亨山）1130827

2024台灣文博會首度移師台南舉行，台灣角色品牌授權協會理事長鄭文福（前右）26日在文博會開幕首日，與馬來西亞創意知識產權協會理事長劉少鳴（前左）簽署合作備忘錄（MOU）。中央社記者王寶兒攝 113年8月27日