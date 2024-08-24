台灣文博會在台南 黃偉哲揭密吉祥物出沒地點

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（中央社記者張榮祥台南24日電）2024台灣文化創意博覽會昨天在台南登場，吉祥物「巷仔Niau（貓）」隱身於各景點，市長黃偉哲透過臉書揭密「巷仔Niau（貓）」出沒地點，讓遊客在巷弄間搜尋驚喜。

黃偉哲在臉書（Facebook）公開「巷仔Niau（貓）」出沒地點，包括巨大化8隻、巨星化1隻，私心推薦隱藏版1隻及巷仔內22隻。

8隻巨大化「巷仔Niau（貓）」分布於321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區、台南孔廟、水交社文化園區、台南山上花園水道博物館、安平古堡、台南市政府民治市政中心。

1隻巨星化「巷仔Niau（貓）」在全美戲院看板；黃偉哲私心推薦1隻隱藏版隱身於321巷藝術聚落No.23#福利社；巷仔內22隻則是在巷仔Niau走踏文博會精選店家。

此外，市府文化局也公布交通運具優惠資訊，讓遊客多使用共享運具及大眾交通工具，尋找「巷仔Niau（貓）」更方便。

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「巷仔Niau（貓）」是台灣文博會吉祥物，以呼應大航海時代商船常見不可或缺的捕鼠貓，短圓尾巴折角被稱為「麒麟尾」，是擁有擅長抓捕老鼠基因的象徵。

2024台灣文博會在台南，場域遍及大台南會展中心、台南文創園區、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區等地，規劃逾40場五感體驗與品牌小聚、10條文化走讀、Cosplay大遊行、戶外3D裸視裝置、夜間市集、音樂展演、變裝遊行、沉浸式展覽等。（編輯：黃世雅）1130824