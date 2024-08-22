抓住暑假尾巴逛文博遊台南 台灣文博會8/23府城登場

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（中央社記者張榮祥台南22日電）2024台灣文化創意博覽會明天將在台南登場，為期10天，場域遍布全市，主要在3個展區展出，市府同時規劃3條周邊順遊路線，讓遊客抓住暑假尾巴，逛文博、遊台南。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，2024台灣文博會在台南，主要在大台南會展中心、台南文創園區及Lesson:D台南概念展區3個展區展出。

大台南會展中心策展主題是「寶島百面」品牌商展、文化策展；台南文創園區策展主題是「出發！發現之島」及「靜物劇場Still Life Theater」；Lesson:D台南概念展區分布在321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區。

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此外，市府也規劃3條展區周邊順遊路線，涵蓋大台南會展中心到萬國通路創意觀光工廠、奇美博物館、十鼓文創園區、奇美食品幸福工廠；另外，從西竹圍之丘文創園區到知事官邸生活館、台南市美術館一館、台南孔廟、台南市美術館二館；還有，從台南文創園區及321巷藝術聚落到赤崁樓、永樂市場、神農街、海安路、小北觀光夜市。

觀旅局表示，2024台灣文博會場域遍布台南，透過各式文化展演形式，展現台南特有城市氛圍及豐沛文創力量，遊客到訪至少安排2天以上假期，才能盡興。（編輯：陳仁華）1130822