台灣文博會台南登場 展現城市氛圍及文創力量

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（中央社記者張榮祥台南23日電）台灣文化創意博覽會今年首度移師台南市，今天登場，為期10天，遍及全市場域，吉祥物「巷仔Niau（貓）」在各景點驚喜現身，展現台南特有城市氛圍及豐沛文創力量。

2024台灣文博會在台南，場域遍及大台南會展中心、台南文創園區、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區等地，規劃逾40場五感體驗與品牌小聚、10條文化走讀、Cosplay大遊行、戶外3D裸視裝置、夜間市集、音樂展演、變裝遊行、沉浸式展覽等。

台南市長黃偉哲、日籍藝人大久保麻梨子，20日先開箱「校本部」展區，也和321巷藝術聚落「巷仔Niau（貓）」相見歡。

「巷仔Niau（貓）」是台灣文博會吉祥物，以呼應大航海時代商船常見不可或缺的捕鼠貓，短圓尾巴折角被稱為「麒麟尾」，是擁有擅長抓捕老鼠基因的象徵，也在各景點驚喜現身。

此外，安平古堡與台南孔廟將首度開放夜間參觀，安平古堡8月23日至25日連續3天仿古「熱蘭遮市集」及赤崁樓連續10天晚間大型沉浸式光雕投影，讓人重回400年前拍打台江內海的浪濤。

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市府觀光旅遊局表示，台灣文博會主要展區在大台南會展中心、台南文創園區及Lesson:D台南概念展區。大台南會展中心策展主題是「寶島百面」品牌商展、文化策展；台南文創園區是「出發！發現之島」及「靜物劇場Still Life Theater」；Lesson:D台南概念展區分布在321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區。

市府也規劃3條展區周邊順遊路線，涵蓋大台南會展中心到萬國通路創意觀光工廠、奇美博物館、十鼓文創園區、奇美食品幸福工廠；另外，從西竹圍之丘文創園區到知事官邸生活館、台南市美術館一館、台南孔廟、台南市美術館二館；還有，從台南文創園區及321巷藝術聚落到赤崁樓、永樂市場、神農街、海安路、小北觀光夜市。讓人回溯大航海時期的台南及台灣文化元素。（編輯：郭諭儒）1130823