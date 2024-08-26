美濃客家八音傳習營 八旬藝師溫福仁傳揚演奏技藝

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（中央社記者張已亷高雄26日電）高雄客委會與客家文化事務基金會暑假期間在美濃舉辦客家八音進階傳習營，由曾獲客家事務專業獎章一等獎的溫福仁擔任指導老師，傳揚八音文化精神與演奏技藝。

高雄市政府客家事務委員會發布新聞稿指出，暑假期間在美濃國中舉辦「美濃客家八音進階傳習營」，由2022年獲客家事務專業獎章一等獎、現存客家八音樂師中技術數一數二的「吹噠仔」藝師溫福仁擔任指導老師。

溫福仁高齡84歲，演奏嗩吶依然響亮動人，在為期1個多月傳習營中，他採傳統教學、安排練習曲目，和已有八音基礎的年輕學員實練互動，重點放在技巧和示範嗩吶線路，傳承八音文化精神和演奏技藝。

主委楊瑞霞表示，文化部將客家八音列為重要傳統藝術類文化資產，美濃客家八音則是高雄重要無形文化資產，希望透過傳習營推廣客家八音、孕育人才。

楊瑞霞指出，這次有藝師溫福仁及25歲竹頭背八音團樂手潘俊民擔任助教指導學員，將現代音樂元素融合傳統技藝，藉由適度調整與創新，傳揚客家八音獨特風格。

客委會表示，客家八音作為客家音樂代表，主要在典禮儀式、迎賓和宴饗時演奏，演奏形式分為「吹場」與「弦索」，主要樂器為嗩吶。

隨時間推移，客家八音曲目和樂器種類不斷擴增，演奏形式由單純樂器演奏，發展為融合戲曲唱腔和山歌小調的音樂形式。（編輯：李淑華）1130826