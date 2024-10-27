敖幼祥新書「漫畫人歲月筆記」 創作生涯第176本書

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）以漫畫「烏龍院」聞名的敖幼祥出版新書「漫畫人歲月筆記」，這本自傳式漫畫在花蓮完成創作、印刷與發表，記錄45年來的藝術追求與成長故事，也是他創作生涯中的第176本書。

新書以漫畫形式呈現敖幼祥的個人故事，涵蓋他從小培養對繪畫的興趣、成名後的生活挑戰、以及如何在面臨困難時東山再起；書中也描繪了他定居花蓮後的生活與創作，與這片土地產生的深厚情感。

敖幼祥表示，能夠在花蓮創作並發表，具有特別的意義，不僅是對自己過去創作歲月的回顧，也是對這片土地的感恩回饋，希望透過這本書，激勵年輕一代勇往直前，並傳遞對漫畫藝術的熱愛。

敖幼祥推廣漫畫文化，以「漫畫小巴」巡迴花蓮，還走訪宜蘭、台東和綠島等偏遠地區，透過漫畫教學、現場繪畫和故事創作工作坊，讓參與者能親身體驗漫畫的魅力。他說，希望這些活動能使漫畫成為大眾文化的一部分，並為偏鄉地區的孩子提供更多藝術學習的機會。

此外，敖幼祥將花蓮視為推廣動畫的重鎮，創作了52集「中國成語動畫」，並接受花蓮縣環保局委託，製作6集「環保回收聯盟」動畫片，推廣環保意識與回收概念。他期望這些動畫在娛樂中傳遞環保的重要性，並鼓勵大眾參與環保行動。

至今他已完成179集動畫作品，包括「烏龍院大長篇之活寶」104集動畫，在中國大陸騰訊網創下14億點擊率紀錄。

敖幼祥自1980年在民生報發表「超級狗皮皮」，奠定他在華語漫畫界的地位，其中最著名的「烏龍院」系列，以幽默風趣的故事吸引大批讀者。（編輯：李淑華）1131027