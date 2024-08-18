回顧45年前創作起點 敖幼祥單格漫畫集結出版

（中央社記者王寶兒台北18日電）漫畫家敖幼祥1980年代以作品「超級狗皮皮」一戰成名，鮮少人知道在此之前他曾創作單格漫畫「黃金豬」，成為創作生涯起點，敖幼祥45年來單格漫畫作品今年集結出版，別具意義。

時報出版今天舉行「敖幼祥45週年經典單格漫畫」發表會，包含文化部人文及出版司長楊婷媜、台南應用科技大學校長楊正宏及時報出版董事長趙政岷，還有漫畫家黃俊維、陳漢玲、傑利小子、木笛、張放之等業界好友出席與會，98歲高齡的敖幼祥母親也至現場支持。

敖幼祥致詞表示，很多人知道他所畫的「烏龍院」四格漫畫，但事實上他是從單格漫畫「黃金豬」起家，但為何開始畫、出刊頻率為何，現在記不太得，許多原稿也在搬家、遷移中遺失，此次為集結過去所有單格漫畫作品，他翻找過去保存原稿，雖認為「技術不純熟」，但早期質樸、童趣筆觸也難以複製。

敖幼祥認為，單格漫畫就是從一個簡單創意無限擴大、無限延伸，歸納4要點是「圖要抓重點、文字少一點、點子強一點、幽默多一點」。以他過往最為滿意的單格漫畫作品「龜兔賽跑現場推論」為例，便是試想為何兔子會跑輸烏龜的100種理由。

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「當時我跑到陽明山上去，想著如果我不想出100種方法，就絕不下山！」敖幼祥說，其實自單格漫畫開啟45年創作生涯以來，他認為最值得尊重與珍貴的，便是這種對作品的傻勁與熱情，達成藝術成就前，辛苦、寂寞、枯燥及壓力在所難免，走過漫畫審查年代，新人依舊輩出，「台灣漫畫家確實了不起」。

觀察到出版市場的變化，敖幼祥近年逐漸將目光轉向「漫畫轉型」，嘗試以往不同的漫畫藝術呈現方式，曾以愛貓、心經十八羅漢等主題舉辦3次漫畫藝術展，獲得不錯的迴響。他表示，希望能吸引更多人欣賞過去未接觸他的漫畫的觀眾，一起來看看他的漫畫。（編輯：管中維）1130818