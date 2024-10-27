「褒出海島人生」紀錄片 傳唱澎湖南方四島褒歌文化

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（中央社澎湖縣27日電）內政部國家公園署海洋國家公園管理處拍攝「褒出海島人生：澎湖南方四島褒歌記憶」紀錄片，今天在澎湖首映，傳唱南方四島褒歌耆老生命故事，讓民眾看到南方四島特有文化。

海洋國家公園管理處委託專業團隊拍攝「褒出海島人生：澎湖南方四島褒歌記憶」紀錄片，歷時2年，今天在澎湖in89影城首映，海管處長徐韶良、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、文化局長洪棟霖與農漁局長陳高樑等人及130餘位民眾一同欣賞；澎湖西嶼坪嶼耆老呂坤翰與許勝文現場還合作演出自創3首褒歌，現場民眾聆聽，讚嘆不已。

徐韶良表示，海管處在澎湖10年了，曾先後出版過「遇南方四島」、「岩時」等紀錄片，2年前，在與縣長陳光復一次會見中，得知南方四島聚落中特有的褒歌文化，為傳遞褒歌文化傳承重要性，決定拍攝記錄作為永久保存，委由導演鄧文斌拍攝「褒出海島人生：澎湖南方四島褒歌記憶」紀錄片，其中「澎湖腔」配音，還特別請文化局副局長退休的洪敏聰協助完成，歷時2年，今天首度在澎湖首映。

海管處表示，澎湖的聚落離不開海洋，無論是驚心動魄討海生活、農耕勤墾汗水滴落、還是人生情愛悲歡，早期澎湖人總會巧妙運用文字、音韻、曲調，以歌謠形式訴說唱出早期海島子民生活點滴歲月，這種呈現海島風土民情，就是所謂「褒歌」。

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海管處指出，褒歌的吟唱，現今80歲以上大多耳熟能詳，但由於會吟唱的長者，愈來愈少，為拍攝南方四島「褒出海島人生」紀錄片，找到了80餘歲耆老的林許春江、呂坤翰及陳渼樺老夫婦3人現身吟唱已進行拍攝，其中陳渼樺來不及一睹紀錄片首映，今年5月在睡夢中過世，今天還特別為她在保留位送上一束鮮花，表達感謝與懷念。

海洋國家公園管理處拍攝「褒出海島人生」紀錄片，今天首映後，未來將分送至各單位放映，讓國人了解澎湖南方四島褒歌耆老的生命故事與文化傳承。（編輯：陳仁華）1131027