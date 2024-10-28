台北藝博會最後1天 邀學生參觀體驗藝術創作

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（中央社記者王寶兒台北28日電）今天是ART TAIPEI 2024 台北國際藝術博覽會最後1天，主辦單位特別邀請學生們走入展場，除主要參觀MIT新人推薦特區與台灣原住民族藝術特區外，也體驗多元藝術創作過程。

自2016年以來，台北藝博會創立「藝術教育日」，至今已成為每年博覽會中的重要活動，今年活動由教育部、台北國際藝術博覽會執行委員會、台灣師範大學藝術學院及桃園市兒童美術館聯合主辦，致力讓更多年輕學子接觸藝術教育，並聚焦美術系或是偏鄉地區學生。

中華民國畫廊協會今天發布新聞稿表示，今年藝術教育日特別邀請國立台灣師範大學美術系副教授江學瀅擔任藝術教育日DIY講師，為學生們帶來色彩學知識與創作技法；同時邀請當代藝術新聞雜誌總編輯鄭乃銘為學生們導覽。

「藝術教育日」以4個子計畫進行，包含藝教日參觀、導覽暨DIY人才培育計畫、 藝術DIY活動、教育課程鏈結計畫。藝教日參觀由教育部協助，集合二重國小、大明高中、大湖農工、斗六高中、內壢高中、清華附小、雙溪高中、宜蘭高中、苑裡高中、福和國中、再興國小、自強國中一起參觀。

藝術DIY活動則透過具象化的藝術創作過程讓學生們了解色彩學的應用與生物圖案，讓學生使用彩色透明片等素材，自由創作出具有生命力的圖案。

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活動現場，包含畫廊協會、教育部、桃園市兒童美術館以及台灣師範大學的代表一同出席。社團法人中華民國畫廊協會理事長陳菁螢致詞強調：「ART TAIPEI 致力於推動藝術教育，希望透過每一屆的藝術教育日活動，將藝術的種子深植於年輕人心中，讓他們能夠透過藝術表達自我，啟發無限的創造潛能。」

教育部師資培育與藝術教育司副司長王淑娟則表示，透過教育部與畫廊協會的合作，讓這些學生們能夠看見國際的作品，再配合導覽，每個人的感受都很深入。」藝教日合作至今第9年，仔細觀看與互動，能夠更加豐富學生們的視野與新的觀點。（編輯：李亨山）1131028