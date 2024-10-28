花蓮港山林事業所古蹟活化加值 林保署開放民間承租

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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）林業及自然保育署花蓮分署歷經2年多規劃設計及施工，耗資逾1400萬元，今年4月完成縣定古蹟「花蓮港山林事業所」整建修復，即起開放民間業者承租，盼為古蹟加值。

縣定古蹟花蓮港山林事業所，為日治時期（1919年）台灣總督府營林所東部出張所、遷移至花蓮港街後興建的建築，見證日治時期花蓮地區林業開發，為使用日治時期洋風木構桁架及日治中期常用的洗石子、槢木天花、簷口Y字形柱列等，與文化瓦諸種歷史性構造用材的建築類型，極具技術史價值，是一棟和洋混合風格的美麗建築。

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花蓮港山林事業所見證日治時期花蓮地區重要林業發展歷程，花蓮分署依建物原貌修復及新建必要的公共措施，再活化利用。

花蓮分署說明，花蓮港山林事業所標租案，標租範圍面積共368.02平方公尺，租期5年，開放民間業者承租，未來允許營運項目以國產材為主要生產原料的工藝、設計或生活創意等相關產業為主要對象，以布、天然染及其他天然材料為主要生產原料的工藝、設計或生活創意等相關產業為次要對象，透過民間創意營運思維，為縣定古蹟花蓮港山林事業所加值。（編輯：陳仁華）1131028