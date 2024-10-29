楊德昌回顧展11月新加坡登場 「一一」放映場次秒殺

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）「楊德昌回顧展」11月1日將於新加坡揭幕登場，由於距離2011年導演楊德昌電影作品完整在新加坡展映已相隔多年，珍貴檔案文物亦是首次於海外展出，多數放映場次即已售罄。

文化部分享，此次活動緣起於影視聽中心與台北市立美術館2023年合辦的「一一重構：楊德昌」，此一大型回顧展在籌劃階段時，文化部駐馬來西亞代表處文化組和新加坡亞洲電影資料館（AFA）即已展開討論，並徵得影視聽中心及楊德昌遺孀彭鎧立的同意。

回顧展於台北揭幕後，AFA策展人即訪台看展，並拜會孫松榮及王俊傑2名共同策展人及負責策劃電影單元的林木材，在維持「影展+展覽」的框架下，AFA將在新加坡完整呈現楊德昌執導的電影及電視作品。從1981年電視劇集「浮萍」到其電影代表作「牯嶺街少年殺人事件」、「一一」，乃至於未能完成的動畫「追風」，影迷得以總覽楊德昌近30載的創作軌跡。

電影映演之外，寄存於影視聽中心的電影創作相關文物，去年於台北首度曝光後，這次經AFA精選近150組，包含工作照、日記、電影道具、演員服裝造型設計稿、劇照及原版海報等，也將首次呈現在海外影迷眼前。

此外，電影學者王君琦及作家陳德政也受邀演講，與新加坡影迷分享對楊德昌作品的觀察，主題分別為「楊德昌：交界的藝術」與「關於都會的鄉愁：楊德昌電影裡的流行歌」。

2011年時，新加坡國家博物館曾完整呈現楊德昌的影像作品，成為當年星國影壇佳話。時隔13年，國際間對其作品討論不曾間斷，多數長片作品也已完成數位修復。

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這次AFA的回顧展將以最佳放映規格完整呈現楊德昌的作品，活動消息公布後不到一天，「牯嶺街少年殺人事件」及「一一」所有場次即告完售，其他影片的場次也在幾天內陸續售罄，影迷期待程度超乎預期。

「楊德昌回顧展」將於新加坡國家檔案館內的Oldham Theatre舉行，電影放映採售票制，講座免費，但因席位有限仍須事先線上報名。展覽則免費開放參觀展至12月29日。（編輯：張雅淨）1131029