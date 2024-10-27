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台北故事楊德昌影展柏林開跑 首映青梅竹馬

2024/10/27 10:32（10/27 10:46 更新）
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台灣導演楊德昌系列影展「台北故事楊德昌」25日在柏林德意志歷史博物館當代展覽館的軍械庫電影院（Zeughaus Kino）展開。圖為策展人瓦倫迪（左起）、駐德代表謝志偉與駐德代表處文化組組長葉瑋妮。中央社記者顏若瑾柏林攝 113年10月27日
台灣導演楊德昌系列影展「台北故事楊德昌」25日在柏林德意志歷史博物館當代展覽館的軍械庫電影院（Zeughaus Kino）展開。圖為策展人瓦倫迪（左起）、駐德代表謝志偉與駐德代表處文化組組長葉瑋妮。中央社記者顏若瑾柏林攝 113年10月27日
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（中央社記者顏若瑾柏林26日專電）台灣導演楊德昌系列影展「台北故事楊德昌」25日晚間在柏林德意志歷史博物館當代展覽館的軍械庫電影院（Zeughaus Kino）展開，以電影「青梅竹馬」為開幕片揭開序幕。

駐德代表謝志偉、軍械庫電影院負責人弗里斯（Jörg Friess）、影展策展人瓦倫迪（Jendrik Walendy）與作家兼製作人彭鎧立，均到場替開幕致詞。首映現場座無虛席。

彭鎧立說，她很高興可以有這個機會把電影帶給柏林的觀眾們，並希望大家會喜歡這些電影。

謝志偉表示對文化部的感謝。他說，因為文化部的決心、意志與資源，讓楊德昌電影回顧展可以在德國展出，「我覺得作為台灣的駐德代表非常與有榮焉」。

謝志偉說，楊德昌在上海出生，在台灣眷村長大。他的作品像是社會萬花筒，從各種不同的角度投射與映照台灣當時社會裡的肅殺、情愛與衝突。

策展人瓦倫迪表示，期望透過這次柏林的楊德昌系列影展，能讓德國觀眾對於台灣的歷史、心理學與社會有新的理解。

軍械庫電影院負責人弗里斯說，電影院8年前曾經放映過台灣導演侯孝賢的作品，這次睽違8年呈現楊德昌的作品修復版本，並配有德文字幕，以讓更多德國觀眾認識楊德昌的作品。

「台北故事楊德昌」系列影展自10月25日開始持續到12月3日，為期6週。依序輪流播放楊德昌的9部數位修復電影版本，依序為「青梅竹馬」、「一一」、「恐怖分子」、「浮萍」、「光陰的故事」、「獨立時代」、「牯嶺街少年殺人事件」、「海灘的一天」與「麻將」。

此外，楊德昌的電視劇本「1905的冬天」，和日本導演仲村征紘（Yukihiro Nakamura）觀察台灣電影新浪潮導演侯孝賢與楊德昌的紀錄片，也將在這次影展中呈現。每部電影都配有英文與德文字幕，以及名人導覽。（編輯：田瑞華）1131027

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