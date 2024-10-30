以科技保存傳統文化 台博館「憶起造舟」展出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北30日電）如將蘭嶼風光搬到展間，博物館及藝術5G科技跨域應用計畫第1階段今天發表，由台博館與睿至股份有限公司打造「憶起造舟」影片，第2階段成果計畫2025年於捷克國家技術博物館展出。

「博物館及藝術5G科技跨域應用計畫」由文化部推動，國立台灣博物館今天與睿至股份有限公司共同發表「憶起造舟」影片，透過5G+AI+8K 3D Metaverse OMO策展模式，台博館環形劇場被打造成為5G技術示範場域，而該影片以環形投影和VR雙版本同時呈現。

台博館館長洪世佑致詞表示，博物館可以透過藏品保存物質文化，然而技術與傳統的無形文化資產卻因保存與傳承不易，容易流失。透過結合文化的科技轉譯與展演，一方面將挖掘藏品背後的文化意涵，一方面也透過更創新的影像敘事及科技技術重現無形文化軌跡，讓民眾可以更容易感受。

睿至董事長暨技術長鄭卜元則說，大家都在談論5G、AI、元宇宙，但能使用且整合進自己內容之中，才是樹立標竿的原因。「近年來AI迅速發展，我們卻不怕被取代，為什麼？不要忘記人工智慧是誰賦予其智慧的？是人類。讓AI加入我們典藏地球的美好一切的製程，幫助我們創造，虛擬卻真實的雙生宇宙。」

「憶起造舟」由文學家夏曼．藍波安及其長子出鏡演出，影片聚焦雅美（達悟）族的傳統文化活動，也就是拼板舟的打造過程。透過高解析度的VR技術，觀眾不僅能夠經歷在山林間尋找樹木及造舟過程，還能全景式地欣賞蘭嶼壯麗的自然景觀。

財團法人原住民族文化事業基金會董事長瑪拉歐斯也到場欣賞影片，瑪拉歐斯表示：「透過沉浸式觀影體驗，彷彿瞬間帶他回到蘭嶼的山林之中；影片最後呈現的高解析度文物，每一件都充滿著族人共同創作的痕跡，讓我非常感動。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台博館透過新聞稿表示，未來台博館與睿至將繼續推動博物館的數位升級與跨界應用。根據目前確定的第2階段計畫，雙方將持續以雅美（達悟）族文化為主題，創作大空間多人互動的XR內容，並計畫於2025年在捷克國家技術博物館展出，進一步推動台灣文化的國際能見度。

環形投影版「憶起造舟」11月1日起至28日將在台博館環形劇場展出；VR版則於11月每週末登場。（編輯：李亨山）1131030