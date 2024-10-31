紙風車攜手屏東培育人才 一圓在地人戲劇夢

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（中央社台北31日電）屏東縣政府與紙風車劇團合作培育屏東在地戲劇人才，共創共演屏東的在地故事，新一期學員開始招募中，紙風車劇團團長任建誠表示，只要喜愛表演，不論各行各業，「機會不等人，但紙風車會等你。」

根據紙風車發布的新聞資料，「屏東戲劇人才培訓」第一期學員從2022年8月開始共培訓51名學員，歷經149堂課，447個小時的訓練，直到2024年10月，一共完成34場劇場與戶外演出。這次大開招募之門，希望可以持續為屏東注入新的戲劇活力。

屏東縣長周春米表示，每一個人都有表演夢、紙風車夢，「屏東團是紙風車在全台各縣市第1個在地生根的團，我們很珍惜這樣的緣分。」這些學員來自南台灣各地的素人，各行各業都有，尤其看完今年的「阿猴落地掃表演」，可以說戲劇就是他們的DNA。

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紙風車屏東戲劇培訓的第1期51名學員，他們來自屏東、高雄及台南等地，有國中老師、社工、油漆師傅、會計師及社區培力專員等，參與劇場演出包含「戀戀屏東-思想起」、「雞城故事」等；2024年推出「阿猴落地掃-屏東大小事」巡演屏東鄉鎮市，實現用屏東人才演屏東在地故事，服務屏東鄉親。

紙風車2024年招募屏東戲劇人才新學員，將以演員招考方式進行，11月29日至11月30日在屏東演藝廳進行甄選。（編輯：陳政偉）1131031