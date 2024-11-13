吳珮菁琢磨琴藝更上層樓 呼喚愛樂人內心的聲音

（中央社記者邱祖胤台北13日電）打擊樂家吳珮菁琢磨木琴技藝多年，並以6根琴槌絕技享譽國際。她表示，音樂讓這個世界變得美好，她只是跟隨作曲家的啟發，呼喚愛樂人內心的聲音，讓更多人感受音樂的美好。

吳珮菁日前接受中央社Podcast「文化普拉斯」節目專訪時表示，打擊樂已經成為她個人的生活語彙，因為她對音樂一直都非常敏感，能在音樂中體會到各種感受，尤其鍾情於打擊樂的各種表現。她長久以來一直沉浸在打擊樂的領域中，並樂在其中，覺得這是一件幸福的事。

吳珮菁表示，她發現自己並不擅長書寫，但在音樂中可以盡情抒發情感。在長期的學習及演奏生涯中，作曲家的作品總是在呼喚著她，而她則透過演奏這些作品，呼喚每名聽眾內心的聲音。這個對話的過程，讓她深切體會到音樂藝術的美，以及打擊樂的魅力。

以6根琴槌演奏技法享譽國際的吳珮菁認為，技巧只是幫助表達的工具，最終目的是透過音樂傳達情感。她謙虛地表示自己只會演奏音樂，在音樂旅程中不斷嘗試不同的挑戰和可能性，並從中尋找自我。

吳珮菁在節目中表示，她從10歲開始演奏木琴，花了12年的時間專注於單根琴槌的演奏技藝，為她打下了堅實的基礎；之後她開始挑戰4根琴槌（雙手各2），並積極尋找各種她想挑戰和喜歡的曲目；直到邁向6根琴槌之路，即使途中遇到許多困難，甚至一度想要放棄，但都因為對音樂及打擊樂的強烈愛與信念，突破難關，更上層樓。

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吳珮菁在節目中特別示範了各種琴槌的握法，並分析了這些握法的優缺點。她自己開發的握法，是她個人多年演奏及教學經驗的累積，並逐漸改良。她甚至在琴槌上綁橡皮筋，使琴槌更容易掌握，更能流暢地在木琴上發出美妙的聲音。

睽違10年再度舉行獨奏會，主題為Every Moment Counts，吳珮菁表示，人生中有許多珍貴的時刻，包括與人相處、獨處，或是一些特別的演出，尤其是與朱宗慶打擊樂團共處的時刻。吳珮菁形容，這就像在一艘航空母艦上，大家隨時面對挑戰，一起工作，為理想而追尋，一刻也未曾停歇。她謹以這場演奏會，向每一個夥伴及特別時刻致敬。（編輯：陳政偉）1131113