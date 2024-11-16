台灣文學金典獎贈獎典禮 李遠盼更多台灣故事被看見

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（中央社記者邱祖胤台北16日電）台灣文學獎金典獎贈獎典禮今天在台北華山文創園區舉行，文化部長李遠表示，期盼讓這些精彩的文學作品及台灣故事有更多跨域可能，並讓更多人看見。

李遠致詞表示，他曾連續2年擔任金典獎評審，深感「我的時代已經過去」，看到老中青作家們打成一片，能夠出線獲獎更是困難，現在不做評審，「我就做推廣者，我現在要做的事情就是要讓作品賣出去，讓作品被更多人看見」。

除了賣書，李遠表示，同時規劃辦理電影、電視、舞台劇等跨域大會，期盼讓這些精彩的文學作品有更多跨域可能，讓更多人看見，更能世世代代傳承。

主辦單位國立台灣文學館長陳瑩芳致詞表示，今年是金典獎第20年，台文館透過超過80場入圍書展、13場金典本事系列講座，嘗試讓作品走入校園。目前也與文策院展開合作，未來將透過舉辦專場，為歷年入圍、得獎作品尋找更多可能性，把台灣的好故事推得更廣、更遠。

金典獎年度大獎由平路作品「夢魂之地」奪得，她致詞表示，每次有人問她自己最理想的作品是哪一本，她的答案一直是下一本，還沒寫出來的那一本，是想像中書架上最高、拿不到的那一本。

平路相信文字有力量，可以撫平傷痕，可以看見創痛，輕減對立和誤解。她也鼓勵所有創作者，文學是一個隊伍，台灣有很多精彩的故事，寫作的氣可以很長。

金典獎得主亦分別發表得獎感言，「甜麵包島」作者、專程從加拿大回台灣參加典禮的鹿苹說，閱讀可以突破現實，不論時空、事件，希望大家都能持續閱讀，不論發生什麼事情都能領悟、了然於心，因為書中已經發生過。

「移工築起的地下社會：跨國勞動在台灣」作者簡永達表示，但願這本書讓移工的形象熠熠生輝，也讓更多人了解「移工築起的地下社會，也是我們的社會。

「暗路」作者李金蓮表示，她的作品不多，一直到「暗路」才真切感受到讀者的存在，謝謝讀者以各種奇妙方式向她傳遞激勵訊息。（編輯：張雅淨）1131116