朝天宮兼2項重要民俗 李遠：展現媽祖信仰文化生命力

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）文化部長李遠今天說，雲林縣北港朝天宮為國定古蹟，也是2項國家重要民俗保存者，包含「北港朝天宮迎媽祖」以及「北港進香」，展現台灣媽祖信仰文化生命力。

「北港進香」於今年5月登錄為國家級重要民俗，文化部今天在朝天宮廣場舉行授證儀式，李遠親自頒授重要民俗認定證書，由朝天宮董事長蔡咏鍀代表接受證書，雲林縣長張麗善到場見證。

李遠表示，「北港進香」是國家第23項，也是雲林縣第5個國家級「重要民俗」，除6都外，雲林縣是「重要民俗」數量佔比最高的縣市政府。北港朝天宮除具有國定古蹟身分，更是國內第一個獲得2項重要民俗，包括「北港進香」、「朝天宮迎媽祖」的保存者，其結合全台宮廟、進香團及信徒香客，共同傳承「北港進香」期間各項文化傳統，值得肯定和嘉許。

蔡咏鍀說，「北港進香」這份榮耀是屬於世界各地來北港進香的宮廟、單位以及人們，這份特殊性也證明了北港媽祖是我們共同的母親，北港朝天宮永遠是大家共同的家。

文化部指出，北港進香歷史依目前記載最早的文獻可追溯至西元1814年（嘉慶19年）彰化南瑤宮老大媽會合約，再根據道光年間一般古物「北港朝天宮進香旗」的物證，可推測其長達200多年的歷史脈絡，反映先民百年來透過進香展開的宗教實踐並持續發展，深具文化生命力。

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文化部說明，傳統進香儀式有貼香條、廟口參神、入廟安座、團拜、刈火、請火回駕，回鑾與合火等儀式，其中由朝天宮住持法師主持儀式，將朝天宮萬年香爐的灰燼添入已升火的火缸內最具特色。而最終儀式「合火」，各友宮將從朝天宮請回的香火與本廟的香爐合而為一，代表媽祖香火靈力生生不息。

北港朝天宮為推動重要民俗，從即日起至17日止舉辦「北港進香國際學術研討會暨博覽會」，匯聚國內外學者共同探討北港進香的多元面向。（編輯：龍柏安）1131115