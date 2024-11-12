昔日秘書變館長 陳登欽領台博館往公共化邁進

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（中央社記者王寶兒台北12日電）在文化部長李遠見證下，文化部主任秘書陳登欽今天接任國立台灣博物館館長。李遠表示，陳登欽18年前擔任台博館秘書，如今當上館長相信命運也有安排。陳登欽期許，帶領台博館邁向更公共化。

文化部今天舉行國立台灣博物館卸任、新任館長交接典禮，原台博館館長洪世佑今天上午已接任國立歷史博物館館長，他表示，自己在台博館任職2923天，感謝台博館系統對他的支持與培養，相信陳登欽接任會游刃有餘。

李遠說，洪世佑任職台博館8年多來，完成首都核心圈的博物館系統最後1塊拼圖，就是鐵道園區博物館，還有與國際連結、活化典藏等，奠定台博館未來方向。18年前的「小秘書」陳登欽到台博館，就是接到台博館系統最初規劃，諸如土地交涉、古蹟修繕等，都是非常困難且麻煩的工作。

李遠表示，陳登欽任職文化部主任秘書以來，負責許多文化部對外工程建設，包含重要的國家漫畫博物館、國家兒童未來館等，因此被「耽誤」了6年，「我想想，好像每個人都應該去另外一個地方，讓每個人前進更好的地方。」

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陳登欽說，他一直有個信仰，博物館是能不受政策、意識形態、政治影響的表達空間，可以在公共領域與社會大眾傳達博物館關心的當下與過去，策展就是核心，台博館擁有非常多館藏，是台灣最為古老的博物館，如何讓博物館更公共化將是他重視的方向。

陳登欽笑稱，18年前被台博館「收容」，當時任職秘書類似幕僚長角色，4年來要負責催促許多單位與夥伴，「若有得罪請多包涵」，如今他變得更為和善，相信未來大家會看見18年來對一個人的影響。（編輯：龍柏安）1131112