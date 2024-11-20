清木雅韻音樂會24日登場 回顧朴子百年醫館歷史

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）嘉縣朴子市百年老醫館清木屋24日下午將於舉行「清木雅韻」紀念音樂會，文觀局及黃清木醫師後代盼透過音樂與詩歌，回顧黃清木對朴子的貢獻，也讓民眾重新認識這座老建築。

文觀局今天發布新聞稿指出，清木屋建物由日籍醫師松浦保籌建，建於1930年，時為台南州東石郡朴子街公醫院。

二戰後國民政府來台，建物一度被佔用開設青年旅舍，經當時朴子鎮公所收回，改為嘉義縣朴子鎮衛生所，黃清木擔任衛生所首任主任，後來衛生所移至別處，黃清木便獨資將建築買下，開設清木外科診所。

黃清木孫子黃崇哲2016年將清木外科診所改為清木屋咖啡，並積極投入老屋修繕與醫療文物保存，讓民眾更了解早期醫療史，也免費開放清木屋內「醫療文物室」供民眾參訪。

文觀局說，音樂會24日下午2時將在清木屋的騎樓空間舉行，會實施封街管制，確保觀眾可以在安全舒適的環境中欣賞表演。

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邀請神奇樂坊演奏懷舊曲目，並結合茶席品茗，讓觀眾在音樂與茶香中體驗當年的文化氛圍，過程中也安排詩歌吟唱環節，以地景文學為主題，邀請觀眾一同創作，融合音樂與地方記憶。

黃崇哲表示，這場音樂會是對祖輩的紀念，也是希望讓年輕一代的朋友了解朴子這座小城的歷史與文化，進一步珍惜這片土地，歡迎大家前來參與這場別具意義的音樂盛會。（編輯：郭諭儒）1131120