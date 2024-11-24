屏東武洛客底文化發展計畫 尋找右堆發源脈絡

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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）六堆客家聚落有300年歷史，其中屏東里港鄉武洛社區被視為右堆發源地；屏東縣府客家事務處啟動武洛客底文化發展計畫，追本溯源，盼外界重新看見武洛客家文化底蘊。

客務處今天在里港武洛福安宮前辦理武洛客底文化發展計畫啟動儀式，宣布將藉由工作坊等追本溯源，重新建構右堆人從武洛到屏東高樹、高雄美濃的開墾路線，見證六堆歷史。

客委會綜合規劃處長陳瑞榮出席表示，客委會將持續投入資源，來推動客家文化發揚，尤其是具備客底文化的小型社區，讓更多民眾及在地鄉親更加了解自己文化根柢。

屏縣府客務處發布新聞稿表示，武洛社區是里港鄉唯一客家聚落，居民大多務農，雖然300年間被周邊閩南村落包圍，武洛客家語言文化並沒有消失，耆老仍以客語交談，老宅也仍保有客家文化；根據當地客家耆老傳承記憶，當年右堆先民就是從武洛移民至高樹、美濃，形成後來的右堆，武洛是右堆文化源頭；當地人常說，六堆歷史300年，武洛則有320年，可見武洛人對這段歷史依然津津樂道。

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客務處說明，屏東縣有些客家聚落雖然不在客鄉，但仍保有客家文化精神，客底文化就是希望找出這些在地圖上被遺忘的珍珠，以武洛為例，當地被視為右堆文化發源地，這些歷史脈絡亟須被看見；計畫第1階段會先以武洛社區與客家文化脈絡為主，接下來會進一步探討武洛溪、平埔族武洛社等在歷史中扮演角色，透過文史爬梳，讓武洛客底文化愈來愈清晰。

客務處提及，「右堆發源地－武洛客底文化發展計畫」是由屏北社區大學協助執行，預計在民國113至114年間以工作坊、參與式文史田調、文化體驗等方式號召在地人加入，並與在地學校載興國小辦理教材編寫與戶外教學、出版製作等，藉由在地鄉親參與投入，形成社區凝聚力、提升屏東客家文化能見度。（編輯：陳仁華）1131124